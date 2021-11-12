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"Распространённый случай": Стали известны подробности травмы фигуристки Усачёвой на Гран-при Японии

У 15-летней спортсменки произошёл отрыв связки одной из внутренних мышц правой ноги.

12 ноября, 13:01
<p>Фото © ТАСС / Бобылев Сергей</p>

Фото © ТАСС / Бобылев Сергей

Российская фигуристка Дарья Усачёва порвала связки на ноге на этапе серии Гран-при в Японии. Об этом сообщается на сайте Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Сегодня 15-летняя спортсменка испытала боль при попытке прыгнуть тройной флип на разминке перед выступлением в короткой программе. Усачёвой пришлось сняться с соревнований.

"Во время выполнения прыжкового элемента у спортсменки произошёл отрыв связки одной из внутренних мышц правой ноги в зоне роста бедренной кости, что, к сожалению, является достаточно распространённым случаем в спортивной мировой практике и характерно для спортсменов в возрасте 13–17 лет", — говорится в сообщении пресс-службы ФФККР.

Фигуристка Усачёва получила травму на разминке и снялась с Гран-при Японии

Фигуристка Усачёва получила травму на разминке и снялась с Гран-при Японии

Уточняется, что травма не требует длительного лечения и реабилитации. Вероятность того, что Усачёва вернётся к привычной соревновательной активности, оценена в 99%.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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