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Осуждённый за убийство сбежал из колонии в Нижнем Тагиле

Среди особых примет у него татуировки на левом предплечье и левой лопатке, а также "перстень" на среднем пальце левой кисти.

12 ноября, 12:55
<p>Сбежавший Роман Бас. Фото © VK / <a href="https://vk.com/gufsin96?w=wall292682766_24652" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ГУФСИН по Свердловской области</a></p>

Сбежавший Роман Бас. Фото © VK / ГУФСИН по Свердловской области

Мужчина, осуждённый за убийство, сбежал с участка колонии-поселения в Нижнем Тагиле. Об этом сообщает ГУ ФСИН по Свердловской области.

40-летний Роман Бас отбывал десятилетнее наказание в колонии строгого режима. Отмечается, что его рост 195 сантиметров, телосложение худощавое, чёрные волосы и карие глаза. На момент побега он был одет в чёрные куртку, штаны и вязаную шапку.

Сбежавший из подмосковной психбольницы осуждённый пока не задержан

Сбежавший из подмосковной психбольницы осуждённый пока не задержан

Среди особых примет у осуждённого татуировки на левом предплечье и левой лопатке, а также "перстень" на среднем пальце левой кисти. Тех, кто имеет какую-либо информацию, просят обращаться в ближайший отдел полиции или в дежурную часть ГУ ФСИН России по региону.

Ранее Лайф рассказывал, что под Новосибирском поймали экс-полицейского, сбежавшего из психбольницы. В лечебное учреждение он попал в 2015 году после того, как пытался убить следователя.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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