Осуждённый за убийство сбежал из колонии в Нижнем Тагиле

Мужчина, осуждённый за убийство, сбежал с участка колонии-поселения в Нижнем Тагиле. Об этом сообщает ГУ ФСИН по Свердловской области.

40-летний Роман Бас отбывал десятилетнее наказание в колонии строгого режима. Отмечается, что его рост 195 сантиметров, телосложение худощавое, чёрные волосы и карие глаза. На момент побега он был одет в чёрные куртку, штаны и вязаную шапку.

Среди особых примет у осуждённого татуировки на левом предплечье и левой лопатке, а также "перстень" на среднем пальце левой кисти. Тех, кто имеет какую-либо информацию, просят обращаться в ближайший отдел полиции или в дежурную часть ГУ ФСИН России по региону.