"Газпром" перевыполнит обязательства по транзитному договору с Киевом, заявил Миллер

Обязательства "Газпрома" по поставкам газа по транзитному договору с Украиной в 2021 году будут перевыполнены. Об этом заявил глава компании Алексей Миллер.

"Наши обязательства по транзитному договору с Украиной в этом году будут перевыполнены. Сказано — сделано", — приводятся слова Миллера на сайте организации.

Глава "Газпрома" также отметил, что компания утвердила план закачки газа в подземные хранилища Европы и в данный момент реализует его. Для этого используются различные маршруты транспортировки голубого топлива, в том числе через территорию Украины.