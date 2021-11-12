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"Газпром" перевыполнит обязательства по транзитному договору с Киевом, заявил Миллер

Он отметил, что компания уже утвердила план закачки газа в подземные хранилища Европы и в настоящее время его реализует.

12 ноября, 12:46

Фото © Pixabay

Обязательства "Газпрома" по поставкам газа по транзитному договору с Украиной в 2021 году будут перевыполнены. Об этом заявил глава компании Алексей Миллер.

"Наши обязательства по транзитному договору с Украиной в этом году будут перевыполнены. Сказано — сделано", — приводятся слова Миллера на сайте организации.

"Газпром" вернулся к максимальным объёмам транзита газа в Европу через Украину

"Газпром" вернулся к максимальным объёмам транзита газа в Европу через Украину

Глава "Газпрома" также отметил, что компания утвердила план закачки газа в подземные хранилища Европы и в данный момент реализует его. Для этого используются различные маршруты транспортировки голубого топлива, в том числе через территорию Украины.

Ранее Лайф рассказывал, что поставки газа по трубопроводу Ямал – Европа снизились на 40% после угроз Лукашенко. При этом транзит топлива через Украину сохраняется на стабильном, максимально возможном уровне.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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