Обязательную вакцинацию от ковида пенсионеров ввели в Кузбассе

В Кемеровской области вводят обязательную вакцинацию от коронавируса жителей в возрасте от 60 лет и старше. Соответствующее постановление подписала врио главного санитарного врача региона Надежда Кутькина.

Она уточнила, что за четыре дня текущей недели зарегистрирован рост числа заболевших на 9,5%, а пожилых лиц — на 21,6%.

Ранее Лайф рассказывал, что в Санкт-Петербурге непривитым пенсионерам ограничат доступ к бытовым услугам и общепиту. Ещё их отстранят от работы. Также установлены конкретные сроки, в которые необходимо вакцинировать от CoViD-19 пожилых. Так, до 15 декабря 2021 года надо поставить первую дозу вакцины, а до 15 января 2022 года — вторую.