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Обязательную вакцинацию от ковида пенсионеров ввели в Кузбассе

Первым компонентом пожилые люди должны привиться до 25 ноября, вторым — до 25 декабря.

12 ноября, 12:44
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

В Кемеровской области вводят обязательную вакцинацию от коронавируса жителей в возрасте от 60 лет и старше. Соответствующее постановление подписала врио главного санитарного врача региона Надежда Кутькина.

Она уточнила, что за четыре дня текущей недели зарегистрирован рост числа заболевших на 9,5%, а пожилых лиц — на 21,6%.

В Краснодарском крае ввели обязательную вакцинацию для жителей старше 60 лет

В Краснодарском крае ввели обязательную вакцинацию для жителей старше 60 лет

Первым компонентом антиковидной вакцины пожилые должны привиться до 25 ноября, вторым — до 25 декабря.

Ранее Лайф рассказывал, что в Санкт-Петербурге непривитым пенсионерам ограничат доступ к бытовым услугам и общепиту. Ещё их отстранят от работы. Также установлены конкретные сроки, в которые необходимо вакцинировать от CoViD-19 пожилых. Так, до 15 декабря 2021 года надо поставить первую дозу вакцины, а до 15 января 2022 года — вторую.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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