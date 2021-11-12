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Внук сознался в убийстве бабушки, играя в "Правду или действие"

Молодой человек заявил друзьям, что, "возможно, кого-то убил". После его допросили полицейские.

12 ноября, 12:52
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В Великобритании 21-летний парень сознался в убийстве бабушки во время игры "Правда или действие". Об этом сообщает телеканал SkyNews.

Пожилая женщина отравилась угарным газом во время пожара в собственном доме и умерла в больнице. Ранее полиция полагала, что виной возгорания послужила непотушенная сигарета.

Позднее её внук Тирнан Дарнтон, играя в "Правду или действие", признался друзьям, что, "возможно, кого-то убил". Эта информация поступила в полицию, и расследование уголовного дела возобновилось. На допросе молодой человек сознался, что поджёг дом, чтобы избавить бабушку от прогрессирующей деменции.

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Ранее Лайф рассказывал о приёмном сыне, который сознался в убийстве британского миллионера Саттона и признал вину в причинении смерти по неосторожности.

Авторы
Григорий Воронцов
Григорий Воронцов

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