Внук сознался в убийстве бабушки, играя в "Правду или действие"

В Великобритании 21-летний парень сознался в убийстве бабушки во время игры "Правда или действие". Об этом сообщает телеканал SkyNews.

Пожилая женщина отравилась угарным газом во время пожара в собственном доме и умерла в больнице. Ранее полиция полагала, что виной возгорания послужила непотушенная сигарета.

Позднее её внук Тирнан Дарнтон, играя в "Правду или действие", признался друзьям, что, "возможно, кого-то убил". Эта информация поступила в полицию, и расследование уголовного дела возобновилось. На допросе молодой человек сознался, что поджёг дом, чтобы избавить бабушку от прогрессирующей деменции.