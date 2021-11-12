Гордон назвала полной чушью предложение Муцениеце наказывать женщин за харассмент

Правозащитница и юрист Екатерина Гордон категорически не согласна с позицией актрисы Агаты Муцениеце, которая предложила наказывать женщин за харассмент, как мужчин. Она отметила в беседе с Лайфом, что подобные высказывания демонстрируют "дремучесть" женщины.

"Мы помним рыдания Агаты в период развода и её жалобы на супруга, а теперь мадам, получив подарочную машину, отстаивает права мужчин. К сожалению, женщины, которые себя не уважают, склонны вот так переобуваться, чуть-чуть оперившись после развода. Это абсолютная чушь", — пояснила Гордон.

Муцениеце не совсем понимает, что на самом деле означает "харассмент", подчеркнула правозащитница. По её мнению, актриса бездумно разбрасывается модным словечком направо и налево. При этом Гордон не отрицает, что харассмент может быть и по отношению к мужчине. Некоторые "не уважающие себя" дамы этим пользуются ради сохранения должности, добавила собеседница.

"Подобные высказывания подрывают нормальные правовые тенденции в стране. Агата просто забыла об опыте Регины Тодоренко, которая потом извинилась за своё высказывание. Зачем наши бабы вдруг встают, даже вот так заочно, на защиту мужиков? Наверное, чтобы очень нравиться. Мне кажется, сейчас время, когда нужна женская солидарность", — заключила Гордон.