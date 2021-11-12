Замдиректора центра патриотического воспитания получил по лицу из-за пьяных братаний с коллегой. Видео © Telegram-канал SHOT

Заместитель директора центра военно-патриотического воспитания молодёжи в подмосковной Кубинке Виталий Воронков хорошо отпраздновал день рождения начальника и так сильно "братался" с коллегой, что получил удар по лицу и упал на асфальт. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Праздник проходил в честь директора "Авангарда" Дарьи Борисовой, и её заместитель очень хорошо отметил. На кадрах внутри помещения он ходит в белой рубашке, а на улице находится уже в пиджаке. В этот момент на территории центра находилось более 500 подростков, приехавших на военные сборы, которые невольно стали свидетелями не самого подобающего поведения члена руководства.