Замдиректора центра патриотического воспитания получил по лицу из-за пьяных братаний с коллегой
От сильного удара мужчина даже упал на асфальт, впрочем, его сразу же попытались поднять на ноги.
Кадр видео © Telegram-канал SHOT
Замдиректора центра патриотического воспитания получил по лицу из-за пьяных братаний с коллегой. Видео © Telegram-канал SHOT
Заместитель директора центра военно-патриотического воспитания молодёжи в подмосковной Кубинке Виталий Воронков хорошо отпраздновал день рождения начальника и так сильно "братался" с коллегой, что получил удар по лицу и упал на асфальт. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Праздник проходил в честь директора "Авангарда" Дарьи Борисовой, и её заместитель очень хорошо отметил. На кадрах внутри помещения он ходит в белой рубашке, а на улице находится уже в пиджаке. В этот момент на территории центра находилось более 500 подростков, приехавших на военные сборы, которые невольно стали свидетелями не самого подобающего поведения члена руководства.
Ранее Лайф рассказывал, что в Москве возбудили дело после массовой драки с палками и бутылками. Конфликт начался с того, что молодых людей возмутила шумная компания неподалёку. И перебранка вскоре переросла в битву стенка на стенку.
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