Появились кадры с избитой дочерью Маши Распутиной, на которую напал брат

21-летняя дочь Маши Распутиной Мария Захарова обвинила старшего брата по отцу Романа в том, что он её домогался с ранних лет. "Брат предлагал переспать. Когда мне было 17, он приставал. Я была девственницей, а он хотел стать моим первым мужчиной. Он даже своей маме говорил: "Я Машу прокачаю наркотиками и жёстко трахну", — рассказала о переживаниях девушка на шоу "Андрей Малахов. Прямой эфир". Эти заявления не понравились Роману, который находился в студии, — он набросился на Машу и избил её на глазах у зрителей.

Теперь девушка снова пришла на "Прямой эфир", где показала травмы, которые нанёс ей вышедший из себя брат. По словам Маши, после драки она попала в больницу и до сих пор вынуждена принимать обезболивающие. "Мне очень больно. Я не могу сидеть, мне очень тяжело спать, у меня всё болит", — заявила дочь певицы, которая призналась, что сняла побои и уже подала заявление в полицию.

Скриншот © YouTube / "Россия-1"

У меня было много проблем. Все ноги были в синяках. После того как Роман меня таскал за волосы, у меня была шишка на голове. Мне было трудно дышать, потому что он ударил меня ногой в живот Мария Захарова

Фото © Instagram / _zakharova_m. Скриншот © YouTube / "Россия-1"