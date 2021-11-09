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Сын Елены Яковлевой увеличился в размерах, и это пугает больше, чем тату на лице

Парень не перестаёт экспериментировать с телом, называя бодибилдинг своим единственным видом селфхарма.

9 ноября, 10:44

Фото © Instagram / elenayakovleva_fan, tdbndie

Сын актрисы Елены Яковлевой Денис Шальных недавно отметил своё 29-летие и поделился в "Инстаграме" кадром с праздника. Парень позировал рядом со своей девушкой Светланой, вместе с которой держал на руках питомцев. Однако внимание привлекли не только улыбки влюблённых, но и то, как сильно изменилась внешность наследника "Каменской".

Фото © Instagram / tdbndie

Фото © Instagram / tdbndie

Раньше Денис шокировал своими экстремальными татуировками, которые начал делать ещё в школе. Но несколько лет назад в его жизни появилось новое увлечение — бодибилдинг, и парень погрузился в него с головой, что отлично видно на последних фото в его аккаунте.

Фото © Instagram / tdbndie

Фото © Instagram / tdbndie

Денис много времени проводил в зале, участвовал в конкурсах, сдавал экзамены на фитнес-тренера и даже заявлял, что вколол в плечи парафин, чтобы выглядеть ещё мощнее. Но сейчас сын актрисы превзошёл сам себя. Из щуплого мальчика с короткой стрижкой он превратился в настоящего качка с огромными плечами и мускулистыми руками и ногами. При этом парень довольно быстро и сильно набрал массу.

Фото © Instagram / tdbndie, tdbndie

Фото © Instagram / tdbndie, tdbndie

Бодибилдинг — это мой единственный вид селфхарма. Найдите свой похожий, в котором не фигурируют ножи и вещества⚡️

Денис Шальных

Видео © Instagram / tdbndie

Помимо спорта Денис интересуется музыкой и не прочь показать на видео, как эффектно подпевает метал-группе перед тренировкой. Возможно, пристрастием к подобным композициям парень обязан своей новой причёске — его волосы заметно отросли.

Фото © Instagram / elenayakovleva_fan. Скриншот © YouTube / Первый канал

Фото © Instagram / elenayakovleva_fan. Скриншот © YouTube / Первый канал

Также сын звезды пробовал себя в роли барбера, а в детстве и вовсе мечтал стать ветеринаром. Сейчас он наслаждается отношениями с возлюбленной, с которой заботится о котах, взятых из приюта. А вот потомством парень обзаводиться не спешит. "Я хочу оставить свою мать без внуков, а себя — без детей", — признавался он. Однако ради мамы согласился свести с лица тату в виде гроба.

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Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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