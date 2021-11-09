Сын Елены Яковлевой увеличился в размерах, и это пугает больше, чем тату на лице

Сын актрисы Елены Яковлевой Денис Шальных недавно отметил своё 29-летие и поделился в "Инстаграме" кадром с праздника. Парень позировал рядом со своей девушкой Светланой, вместе с которой держал на руках питомцев. Однако внимание привлекли не только улыбки влюблённых, но и то, как сильно изменилась внешность наследника "Каменской".

Фото © Instagram / tdbndie

Раньше Денис шокировал своими экстремальными татуировками, которые начал делать ещё в школе. Но несколько лет назад в его жизни появилось новое увлечение — бодибилдинг, и парень погрузился в него с головой, что отлично видно на последних фото в его аккаунте.

Фото © Instagram / tdbndie

Денис много времени проводил в зале, участвовал в конкурсах, сдавал экзамены на фитнес-тренера и даже заявлял, что вколол в плечи парафин, чтобы выглядеть ещё мощнее. Но сейчас сын актрисы превзошёл сам себя. Из щуплого мальчика с короткой стрижкой он превратился в настоящего качка с огромными плечами и мускулистыми руками и ногами. При этом парень довольно быстро и сильно набрал массу.

Фото © Instagram / tdbndie, tdbndie

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Видео © Instagram / tdbndie

Помимо спорта Денис интересуется музыкой и не прочь показать на видео, как эффектно подпевает метал-группе перед тренировкой. Возможно, пристрастием к подобным композициям парень обязан своей новой причёске — его волосы заметно отросли.

Фото © Instagram / elenayakovleva_fan. Скриншот © YouTube / Первый канал