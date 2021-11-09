Сын Елены Яковлевой увеличился в размерах, и это пугает больше, чем тату на лице
Парень не перестаёт экспериментировать с телом, называя бодибилдинг своим единственным видом селфхарма.
Фото © Instagram / elenayakovleva_fan, tdbndie
Сын актрисы Елены Яковлевой Денис Шальных недавно отметил своё 29-летие и поделился в "Инстаграме" кадром с праздника. Парень позировал рядом со своей девушкой Светланой, вместе с которой держал на руках питомцев. Однако внимание привлекли не только улыбки влюблённых, но и то, как сильно изменилась внешность наследника "Каменской".
Раньше Денис шокировал своими экстремальными татуировками, которые начал делать ещё в школе. Но несколько лет назад в его жизни появилось новое увлечение — бодибилдинг, и парень погрузился в него с головой, что отлично видно на последних фото в его аккаунте.
Денис много времени проводил в зале, участвовал в конкурсах, сдавал экзамены на фитнес-тренера и даже заявлял, что вколол в плечи парафин, чтобы выглядеть ещё мощнее. Но сейчас сын актрисы превзошёл сам себя. Из щуплого мальчика с короткой стрижкой он превратился в настоящего качка с огромными плечами и мускулистыми руками и ногами. При этом парень довольно быстро и сильно набрал массу.
Бодибилдинг — это мой единственный вид селфхарма. Найдите свой похожий, в котором не фигурируют ножи и вещества⚡️
Видео © Instagram / tdbndie
Помимо спорта Денис интересуется музыкой и не прочь показать на видео, как эффектно подпевает метал-группе перед тренировкой. Возможно, пристрастием к подобным композициям парень обязан своей новой причёске — его волосы заметно отросли.
Фото © Instagram / elenayakovleva_fan. Скриншот © YouTube / Первый канал
Также сын звезды пробовал себя в роли барбера, а в детстве и вовсе мечтал стать ветеринаром. Сейчас он наслаждается отношениями с возлюбленной, с которой заботится о котах, взятых из приюта. А вот потомством парень обзаводиться не спешит. "Я хочу оставить свою мать без внуков, а себя — без детей", — признавался он. Однако ради мамы согласился свести с лица тату в виде гроба.
WOW-stars
Видео, на котором подружка Безоса пожирала взглядом Ди Каприо, вынудило миллиардера реагировать
сегодня в 10:25
"Пропустили школу": Киркорова с детьми не выпустили из Дубая из-за отсутствия ПЦР-теста на ковид
сегодня в 05:02
"Красиво очень ухаживал": Певица Азиза рассказала, почему не вышла замуж за Киркорова
сегодня в 02:25
Комментариев: 0