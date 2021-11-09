Видео, на котором подружка Безоса пожирала взглядом Ди Каприо, вынудило миллиардера реагировать
Ролик разлетелся по Сети, и пользователи уже сочувствуют богачу.
Фото © ТАСС / АР / Jordan Strauss, кадр из видео © Twitter / barstoolsports
В Лос-Анджелесе прошёл юбилейный благотворительный гала-вечер LACMA Art + Film. Вот уже десять лет Леонардо Ди Каприо организует такие вечеринки при поддержке модного дома Gucci. В списке гостей был и один из самых богатых людей в мире — Джефф Безос, пишет Daily Mail. Основатель Amazon появился на мероприятии вместе со своей девушкой Лорен Санчес и пожалел об этом уже совсем скоро. Прямо у него на глазах возлюбленная стала флиртовать с Ди Каприо. Но самое ужасное — всё это попало на видео, которое быстро стало вирусным.
Кадры из видео © Twitter / barstoolsports
Лео — мистер "Украду твою девушку"
Фото © ТАСС / АР / Jordan Strauss, Simon Stacpoole / Offside / Getty Images
На следующий день СМИ ревели, обсуждая, как Лорен строила глазки актёру. И основателю Amazon такой расклад совсем не понравился. Спустя пару дней интернет-разборок бизнесмен опубликовал в своём твиттере обращение к Леонардо и приложил фотографию с недвусмысленной табличкой "Опасно! Крутой обрыв. Смертельный исход".
Лео, иди сюда, хочу тебе кое-что показать
Фото © Twitter / JeffBezos
Твит бизнесмена оценило больше 175 тысяч человек, и разыгравшуюся драму стали обсуждать не только фанаты кино, но и серьёзные люди из бизнес-индустрии. Но кто так и не присоединился к полемике — это сам Ди Каприо. В комментариях под вирусным твитом пользователи пожалели Безоса, из-за того что якобы даже состояние в 200 миллиардов долларов не может обеспечить ему настоящую любовь и привязанность.
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