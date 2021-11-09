Видео, на котором подружка Безоса пожирала взглядом Ди Каприо, вынудило миллиардера реагировать

В Лос-Анджелесе прошёл юбилейный благотворительный гала-вечер LACMA Art + Film. Вот уже десять лет Леонардо Ди Каприо организует такие вечеринки при поддержке модного дома Gucci. В списке гостей был и один из самых богатых людей в мире — Джефф Безос, пишет Daily Mail. Основатель Amazon появился на мероприятии вместе со своей девушкой Лорен Санчес и пожалел об этом уже совсем скоро. Прямо у него на глазах возлюбленная стала флиртовать с Ди Каприо. Но самое ужасное — всё это попало на видео, которое быстро стало вирусным.

Кадры из видео © Twitter / barstoolsports

Лео — мистер "Украду твою девушку" barstoolsports

Фото © ТАСС / АР / Jordan Strauss, Simon Stacpoole / Offside / Getty Images

На следующий день СМИ ревели, обсуждая, как Лорен строила глазки актёру. И основателю Amazon такой расклад совсем не понравился. Спустя пару дней интернет-разборок бизнесмен опубликовал в своём твиттере обращение к Леонардо и приложил фотографию с недвусмысленной табличкой "Опасно! Крутой обрыв. Смертельный исход".

Лео, иди сюда, хочу тебе кое-что показать JeffBezos

Фото © Twitter / JeffBezos