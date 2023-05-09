Тайна смерти маршала Устинова: ЦРУ травило неугодных сильных советских руководителей Оглавление Доктрина Устинова Странные смерти министров обороны Заговор убитых генералов Это была удачная операция ЦРУ — минус четыре министра обороны из стран соцлагеря. Почему на каждого патриота СССР в иностранных разведках заводили личное дело — в материале Лайфа. 77856 77856 Коллаж © LIFE. Фото © Shutterstock, Wikipedia

Падение СССР подготавливалось долго и неспешно. Красная империя качалась не столько от собственных проблем, сколько от потока информации о мифической "свободе" Запада. Жевательная резинка, потёртые джинсы и рок-н-ролл некоторым стали дороже Отечества.

Но развалить Советский Союз только тряпками и музыкой было невозможно, требовалось замещение элиты: министров, членов политбюро, а лучше всего — секретарей ЦК КПСС. Поэтому на каждого видного партийного работника в МИ-6 и в ЦРУ составлялось личное дело. И совсем недаром премьер-министр Британии Маргарет Тэтчер сказала, просмотрев дело Горбачёва: "С этим можно работать!" На такой вывод её натолкнула одна-единственная деталь: политик не шил костюмы на родине, а заказывал их себе в Европе и перешивал.

Доктрина Устинова

У Запада не было никакого желания работать с маршалом Дмитрием Устиновым. Фото © ТАСС / Мусаэльян Владимир, Песов Эдуард

Зато у Запада не было никакого желания работать, например, с маршалом Дмитрием Устиновым — коммунистом до мозга костей. В годы войны Устинов был наркомом вооружения, организатором беспрецедентной эвакуации советской промышленности на восток страны и руководителем всего военно-промышленного комплекса. После Победы в Великой Отечественной Устинов двигал вперёд советское ракетостроение. За подготовку полёта Юрия Гагарина, первого человека на Земле, полетевшего в космос, он был удостоен звания Героя Социалистического Труда.

29 апреля 1976 года Устинов стал министром обороны СССР и очень неудобной фигурой для США. Прекрасно понимая, что в обороне СССР есть "мягкое подбрюшье" — азиатские республики, он активно выступал за ввод советских войск в Афганистан: это должно было обезопасить границы Советского Союза от проникновения террористов в Среднюю Азию и остановить наркотрафик. Маршал оказывал огромное влияние на кадровую политику партии. Так, именно при его участии состоялось назначение на пост генерального секретаря ЦК КПСС Константина Черненко.

Член политбюро ЦК СЕПГ, министр национальной обороны генерал армии Х. Гофман (слева) встретился в Кремле с генеральным секретарём ЦК КПСС Константином Устиновичем Черненко и министром обороны СССР маршалом Советского Союза Дмитрием Фёдоровичем Устиновым (справа). Фото © ТАСС / Мусаэльян Владимир, Песов Эдуард

Устинов был автором доктрины развития Вооружённых сил СССР, от которой США и Европу бросало в дрожь. По его плану Советский Союз наращивал не только ядерный потенциал, но и укреплял бронетанковые войска, готовясь к возможной войне в Европе и на Дальнем Востоке. При первых же признаках атаки НАТО на СССР доктрина предусматривала нанесение превентивного ракетно-ядерного удара по противнику, после чего следовало наступление войск СССР на Европу, которое должно было за час взломать оборону НАТО на сто километров в глубину.

Главными целями становились ФРГ и Турция, затем советский флот должен был захватить Италию. Занять Западную Германию, Данию, Голландию и Бельгию советские войска должны были за две недели. После чего Северный фронт должен был обрушить свои силы на Францию, а Южный — на Испанию. Операция по разгрому НАТО в Европе должна была занять не более 35 дней. Повторюсь, план этот активировался только в том случае, если Северо-атлантический блок нападал на СССР первым.

Странные смерти министров обороны

Разумеется, разработчик такой доктрины находился под пристальным вниманием ЦРУ, которое с удовольствием бы устранило его. Однако в СССР Устинов был в полной безопасности. И всё шло хорошо, пока осенью 1984 года Устинов не отправился за границу на военные учения стран Варшавского договора "Щит-84". Учения проходили в разных странах — на полигонах Либава и Оремов Лаз в Чехословакии и ГДР.

Министр обороны СССР Дмитрий Устинов, заместитель министра обороны СССР Николай Огарков и министр национальной обороны ЧССР Мартин Дзур (слева направо) во время учений "Запад-81". Фото © ТАСС / Малышев Николай

Помимо СССР в учениях принимали участие вооружённые силы ГДР, Польши, Венгрии, Румынии, Болгарии и Чехословакии. "Щит-84" отличался масштабностью: воздушно-десантные полки должны были одолеть танковые войска противника. Учения освещали многочисленные корреспонденты стран Восточной Европы и Китая. После учений маршал Устинов и министр обороны ЧССР Мартин Дзур приняли парад, проведённый в полевых условиях.

Вернувшись с учений, Устинов почувствовал себя неважно: министра то и дело лихорадило, поднималась температура. Как позже указывал начальник 4-го Главного управления Минздрава СССР Евгений Чазов, у министра появились странные изменения в лёгких. Сначала решили, что это небольшая пневмония — простудился, бывает. Но воспаление лёгких неожиданно привело к заражению крови, сепсису, затем — к разрыву аорты. Операция облегчения не принесла — у маршала перестала сворачиваться кровь, стали один за другим отказывать внутренние органы. 20 декабря он умер от сердечной недостаточности — во сне остановилось сердце.

На первый взгляд, в его смерти не было ничего необычного: Устинову было 76 лет. Хотя коллеги отмечали его крепкое здоровье и необычную для такого возраста работоспособность. Маршал вёл здоровый образ жизни, застолья не любил. И вдруг такой финал.

Подозрения усилились после того, как 15 января 1985 года точно с таким же диагнозом — "сердечная недостаточность" — скончался министр обороны Чехословакии Мартин Дзур. Было ему всего 65 лет. Ещё через 11 месяцев после очередных учений со схожими симптомами скончались ещё два министра соцстран. Это были министр обороны ГДР 75-летний Хайнц Гофман, который умер 2 декабря 1985 года, и министр обороны Венгрии 59-летний Иштван Олах, скончавшийся 15 декабря 1985 года. В каждом случае установить точный диагноз так и не удалось.

Член политбюро ЦК Социалистической единой партии Германии, министр Национальной обороны ГДР генерал армии Х. Гофман и член политбюро ЦК КПСС, министр обороны СССР маршал Советского Союза Д.Ф. Устинов. Фото © ТАСС / Кавашкин Борис

Удивительное дело: все умершие были ярыми приверженцами социалистического строя. Например, Мартин Дзур во время Второй мировой войны перешёл на сторону СССР, воевал в рядах Чехословацкого корпуса, освобождал Киев, участвовал в боях на Дукельском перевале. Во время известных событий в Будапеште призвал армию сложить оружие.

Хайнц Гофман был коммунистом и ветераном. Он сражался с фашистами в Испании, был женат на советской девушке и верен социалистической Германии. Иштван Олах, как самый молодой, боевого опыта не имел, но был кадровым военным, учился в Военной академии в Москве, мятеж 1956 года поддержать отказался и метил на пост генерального секретаря Венгерской социалистической рабочей партии. В общем, каждый из безвременно погибших был реальным противником американского империализма.

Заговор убитых генералов

Разумеется, западные журналисты тотчас же высказали привычное для них предположение, что с министрами обороны расправился Кремль. Якобы генералы замышляли военный переворот. Однако доказательства, как всегда, представлены не были. Главной целью публикаций было очернить руководство СССР, переложив вину с больной головы на здоровую. Устинов, например, в генсеки точно не метил и даже был весьма лояльно настроен по отношению к Горбачёву, которого так и не сумел раскусить.

Смерть Устинова ускорила кадровые изменения в ЦК КПСС. После кончины генерального секретаря Константина Черненко в Кремле началась борьба при участии Примакова, Лигачёва, Яковлева, Громыко и других лиц, в результате которой генеральным секретарём стал Михаил Горбачёв. Фото © ТАСС / Егоров Василий, Мусаэльян Владимир

Исследователь Александр Шевякин в книге "Разгром советской державы" делает предположение, что в операции по устранению генералитета стран Варшавского договора была задействована Польша. Недовольная политикой СССР, она всё больше вспоминала о своих давних симпатиях к англосаксам и выходила из-под контроля. Возможно, между СССР, ГДР, Венгрией и Чехословакией созрела договорённость о том, что в случае ухудшения политической ситуации в Польшу придётся ввести совместные войска.

По некоторым данным, ЦРУ действительно имело в Министерстве обороны Польши своего агента. Скорее всего, это был один из заместителей министра обороны. Например, журналист из Британии Уэст в одной из своих публикаций прямо говорит, что ЦРУ завербовало замминистра обороны Польши генерала Тучанского. Сам генерал это отрицает.

Фактически Польша знала о планах соседей. Сами поляки оценивали план введения войск как полное непонимание союзниками того, что происходит в Польше, игнорирование "настроения польского народа" и недооценку силы движения "Солидарность".

Так что, возможно, именно поляки стали инструментом для ослабления социалистических стран. Для убийства министров, скорее всего, был использован один из ядов, разработанных в ЦРУ. Он наносился на руку, а после рукопожатия смывался с кожи в течение получаса. "Дружеское рукопожатие" какого-то иуды в ближайшем окружении одного из министров обороны действительно могло стать причиной отравления и смерти как Устинова, так и других министров. На эту мысль наводит и схожая картина смерти маршала Устинова и венгерского министра Мартина Дзура. Или это мог быть вирус, разработанный в секретных лабораториях ЦРУ.

Смерть Устинова ускорила кадровые изменения в ЦК КПСС. После кончины генерального секретаря Константина Черненко в Кремле началась борьба при участии Примакова, Лигачёва, Яковлева, Громыко и других лиц, в результате которой генеральным секретарём стал любитель импортных костюмов Михаил Горбачёв. Советскому Союзу оставалось существовать всего шесть лет.

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Авторы Майя Новик