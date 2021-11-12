Бывший украинский министр призвал "разорвать Россию изнутри"

Бывший министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян рассказал, как Киев может победить Россию. Если этот план осуществится, то Незалежная будет иметь "спокойную восточную границу" при вступлении в Евросоюз. Об этом экс-чиновник заявил в эфире львовского телеканала NTA.

По словам Омеляна, Россия постоянно старается дестабилизировать ситуацию на Украине. Кроме того, президент Владимир Зеленский, считает он, — "проект Кремля". По такому же пути должен идти и Киев.