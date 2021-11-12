Бывший украинский министр призвал "разорвать Россию изнутри"
Омелян уверен, что Москва постоянно пытается дестабилизировать ситуацию в Незалежной. Президента Владимира Зеленского он считает "проектом Кремля".
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Бывший министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян рассказал, как Киев может победить Россию. Если этот план осуществится, то Незалежная будет иметь "спокойную восточную границу" при вступлении в Евросоюз. Об этом экс-чиновник заявил в эфире львовского телеканала NTA.
По словам Омеляна, Россия постоянно старается дестабилизировать ситуацию на Украине. Кроме того, президент Владимир Зеленский, считает он, — "проект Кремля". По такому же пути должен идти и Киев.
"Этот проект Кремля мы должны остановить, запускать свои украинские проекты в России. Кубанскую историю, воронежскую историю, историю Дальнего Востока и Зелёного Клина. Это то, что может разорвать Россию изнутри и дать нам этот люфт времени, чтобы мы имели спокойную восточную границу, будучи членом Европейского союза", — заявил экс-министр.
Ранее Bloomberg сообщил, что США предупредили ЕС о "планах" России вторгнуться на Украину. По данным источников агентства, такие опасения и оценки Вашингтона якобы подкреплены "общедоступными доказательствами". Между тем в постпредстве РФ при ООН заверили, что наша страна не планирует вторжения на территорию Незалежной. Позднее в Кремле напомнили, что Москва уже неоднократно говорила о том, что передвижения ВС РФ по территории страны ни у кого не должны вызывать обеспокоенности. Вместе с тем пресс-секретарь президента России ответил на обвинения в адрес РФ о планах "вторжения на территорию Украины".
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