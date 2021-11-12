"Думал, что они споткнутся": Главный тренер сборной Хорватии поделился ожиданиями перед матчем с россиянами

Игра пройдёт 14 ноября на стадионе «Полюд» в Сплите и начнётся в 17:00 мск.

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич не ожидал, что сборная России одержит пять побед подряд в отборочном турнире чемпионата мира 2022 года. Об этом сообщается на сайте национальной футбольной федерации.

В воскресенье, 14 ноября, сборные России и Хорватии проведут заключительный матч на групповой стадии квалификации ЧМ-2022. Встреча состоится на стадионе "Полюд" в Сплите. Начало игры — в 17:00 по московскому времени.

"Думал, что сборная России где-то споткнётся. Поэтому и говорил ранее, что нам для завоевания путёвки на чемпионат мира в Катаре хватит 21 очка. В действительности они не оступились, и теперь всё решится в последнем матче. <...> У сборной России новый тренер, который дал шанс молодым игрокам", — заявил Далич.

После девяти туров в отборочной группе H лидирует сборная России, набравшая 22 очка. На второй позиции — Хорватия, у которой 20 баллов.