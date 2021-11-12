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Регион
Опубликовано 12 ноября 2021, 13:19

"Думал, что они споткнутся": Главный тренер сборной Хорватии поделился ожиданиями перед матчем с россиянами

Фото © FIFA.com

Фото © FIFA.com

Игра пройдёт 14 ноября на стадионе «Полюд» в Сплите и начнётся в 17:00 мск.

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич не ожидал, что сборная России одержит пять побед подряд в отборочном турнире чемпионата мира 2022 года. Об этом сообщается на сайте национальной футбольной федерации.

В воскресенье, 14 ноября, сборные России и Хорватии проведут заключительный матч на групповой стадии квалификации ЧМ-2022. Встреча состоится на стадионе "Полюд" в Сплите. Начало игры — в 17:00 по московскому времени.

"Думал, что сборная России где-то споткнётся. Поэтому и говорил ранее, что нам для завоевания путёвки на чемпионат мира в Катаре хватит 21 очка. В действительности они не оступились, и теперь всё решится в последнем матче. <...> У сборной России новый тренер, который дал шанс молодым игрокам", — заявил Далич.

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После девяти туров в отборочной группе H лидирует сборная России, набравшая 22 очка. На второй позиции — Хорватия, у которой 20 баллов.

Прямую путёвку в финальную часть ЧМ-2022 получит только победитель группы. Сборная, занявшая второе место, примет участие в стыковых встречах.

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Роман Фейгин
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