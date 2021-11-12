Астрономы разошлись во мнениях относительно вспышки в небе над Санкт-Петербургом

Учёные разошлись во мнениях по поводу вспышки, произошедшей вечером 11 ноября в небе над Санкт-Петербургом, Ленобластью и Карелией. Она могла быть болидом или чем-то иным, вплоть до неразорвавшегося салюта, считают опрошенные РИА "Новости" специалисты.

"Это, скорее всего, болид. Чтобы сделать какие-то оценки, надо собрать и обработать несколько видеозаписей. На первый взгляд, он кажется достаточно ярким, возможно, это был метеороид в диапазоне 10 сантиметров — один метр. Оценка очень грубая и неточная", — рассказала старший научный сотрудник Института динамики геосфер имени Садовского Ольга Попова.

Однако астроном и популяризатор науки Екатерина Ефремова предположила, что это мог быть неразорвавшийся салют.

"Может быть, яркий болид, а может, и нет. Когда летит именно болид, яркая вспышка появляется один раз. Очень редко — два раза. Три вспышки настораживают", — уточнила она.

Сергей Замоздра, кандидат физико-математических наук и доцент кафедры теоретической физики Челябинского государственного университета, также полагает, что это был болид. Астроном предположил, что его диаметр — в 18 раз меньше Челябинского метеорита.

"Да, это маленький болид, две секунды. Если сравнивать с Челябинским метеоритом, то наш был 18 метров в диаметре, этот мог достигать до одного метра в диаметре", — поведал Замоздра, изучавший падение метеорита в Челябинской области.