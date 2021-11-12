Неизвестный открыл стрельбу в селе в Дагестане, убит имам
Ещё два человека в результате происшествия пострадали, они находятся на операции, нападавший был ликвидирован.
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В дагестанском селе Аметеркмахи неизвестный открыл стрельбу, убит имам мечети. Об этом Лайфу сообщил источник.
Уточняется, что в результате инцидента также были ранены два человека. Их госпитализировали, сейчас они на операции. Сам стрелок был ликвидирован. Как сообщил источник, его зарезали те, на кого он напал.
По нашим данным, конфликт между односельчанами разгорелся из-за земельного участка.
Ранее Лайф рассказывал, что неизвестные обстреляли из пневматики несколько автобусов в Приморье. Пассажиров в общественном транспорте в тот момент не было. Злоумышленники повредили стёкла.
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