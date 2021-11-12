Путин в новозеландской накидке принял участие в саммите АТЭС. Видео © LIFE

Президент России Владимир Путин принял участие в саммите АТЭС, где в этом году председательствует Новая Зеландия. Примечательно, что лидеры традиционно надевают национальную одежду страны-хозяйки, и в этот раз ею оказалась новозеландская накидка. Глава РФ появился перед коллегами в новом для себя наряде.

"Уважаемые коллеги, я, так же как и другие выступавшие, прежде всего хотел бы выразить признательность новозеландским партнёрам за работу, проведённую в текущем году в нелёгких условиях пандемии", — сказал российский президент.

Помимо Путина национальный элемент одежды примерили лидеры Канады, Китая, Чили, Филиппин и Таиланда.