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Путин в новозеландской накидке принял участие в саммите АТЭС

Российский лидер выразил признательность председательствующим в форуме партнёрам за работу, проведённую в текущем году в нелёгких условиях пандемии.

12 ноября, 13:38

Фото © Kremlin.ru

Путин в новозеландской накидке принял участие в саммите АТЭС. Видео © LIFE

Президент России Владимир Путин принял участие в саммите АТЭС, где в этом году председательствует Новая Зеландия. Примечательно, что лидеры традиционно надевают национальную одежду страны-хозяйки, и в этот раз ею оказалась новозеландская накидка. Глава РФ появился перед коллегами в новом для себя наряде.

"Уважаемые коллеги, я, так же как и другие выступавшие, прежде всего хотел бы выразить признательность новозеландским партнёрам за работу, проведённую в текущем году в нелёгких условиях пандемии", — сказал российский президент.

Помимо Путина национальный элемент одежды примерили лидеры Канады, Китая, Чили, Филиппин и Таиланда.

Фото © Kremlin.ru

Фото © Kremlin.ru

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Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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