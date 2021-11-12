Путин заявил, что рост ВВП России по итогам года составит до 4,7%
Российский лидер отметил, что это не самый высокий прирост среди других стран, но для экономики РФ "вполне хороший показатель".
Фото © ТАСС / Евгений Разумный
Рост ВВП России по итогам 2021 года составит до 4,7%. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время выступления по видеосвязи на саммите стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).
"Мы уже вернулись на допандемийный уровень по росту ВВП, и в 2021 году, по нашим оценкам, он составит до 4,7%", — сказал российский лидер.
При этом глава государства отметил, что это не самый высокий прирост, однако для экономики РФ "вполне хороший показатель".
В начале октября Лайф сообщал, что Всемирный банк улучшил прогноз по росту ВВП России. Показатель, по этим предположениям, должен составить 4,3% по итогам 2021 года.
Комментариев: 0