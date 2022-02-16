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Тобольским школьникам задали вычислить, за какое время "остынет труп"

Глава учебного заведения пояснила, что многим подросткам понравилась задача и они даже сумели рассчитать скорость смерти героя вплоть до минуты.

16 февраля, 10:22
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Отец восьмиклассника из Тобольска поделился в социальных сетях необычной задачкой, которую предложили решить ученикам средней школы № 5 в качестве домашнего задания по биологии.

"В 20:00 вечера был обнаружен труп убитого мужчины. На какое время должно быть алиби у подозреваемого, если известно, что тело отдаёт тепло 1,5 °C в час?" — поделился условием неординарной задачки папа ученика в сообществе для горожан города.

Директор школы Светлана Терентьева пояснила, что задачку преподаватель взяла из учебника по криминалистике, перед этим посоветовавшись со школьным психологом. Специалист подтвердила, что на психику 15-летних школьников задача негативно не повлияет, так как к этому возрасту у подростков уже есть понимание необратимости смерти. Однако директор призналась, что условия задачи смутили её.

"Задача эта профориентационного характера — по криминалистике. Она развивает несколько направлений — это научная, математическая и функциональная грамотность. Конкретно функциональная грамотность — это способность человека использовать знания для решения жизненных задач. Задания на функциональную грамотность применяются в каждом предмете во всех российских школах. Также всего было предложено три примера на выбор, но я считаю, что этот дети будут решать с большим интересом, потому что он вызывает познавательный интерес", — рассказала 72.ru Светлана Терентьева.

Глава учебного заведения добавила, что многим подросткам понравилась задача и они даже сумели рассчитать время смерти несчастного героя задания вплоть до минуты.

А ранее Лайф писал, что школьник переусердствовал, выполняя домашнее задание, и отпилил себе палец. Мальчик по наказу учителя решил вырезать из фанеры фигурку. Вместо выданной на уроке пилки он задействовал циркулярную пилу, однако не рассчитал силы.

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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