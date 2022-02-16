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Песков заявил о проблемах НАТО в системе оценки ситуации у границ Украины

Так он оценил слова Йенса Столтенберга о том, что альянс до сих пор не видит никаких признаков деэскалации непосредственно в Незалежной.

16 февраля, 10:17
<p>Дмитрий Песков. © Shutterstock</p>

Дмитрий Песков. © Shutterstock

У НАТО есть проблемы в системе оценки происходящих событий, когда оно не видит возвращения российских военнослужащих в места постоянной дислокации после учений, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя высказывания руководства альянса о концентрации российских войск вблизи украинской границы.

"Определённый гандикап присутствует в системе оценки положения дел у НАТО, это наверняка не даёт возможности представителям НАТО трезво оценивать ситуацию", — заявил Песков. Он также утвердительно ответил на предположение, что в НАТО неверно оценивается ситуация.

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Ранее Лайф писал, что российские военные после учений начинают возвращаться в свои гарнизоны. Так, сегодня выдвигаются в места постоянной дислокации подразделения Южного и Западного военных округов. Также представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что российские военные покинут Белоруссию после завершения совместных учений. Речи о том, что они могут остаться в республике, никогда не шло. А глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что Россия отводит войска в места дислокации, следуя собственному графику проведения учений.

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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