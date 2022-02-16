Песков заявил о проблемах НАТО в системе оценки ситуации у границ Украины
Так он оценил слова Йенса Столтенберга о том, что альянс до сих пор не видит никаких признаков деэскалации непосредственно в Незалежной.
Дмитрий Песков. © Shutterstock
У НАТО есть проблемы в системе оценки происходящих событий, когда оно не видит возвращения российских военнослужащих в места постоянной дислокации после учений, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя высказывания руководства альянса о концентрации российских войск вблизи украинской границы.
"Определённый гандикап присутствует в системе оценки положения дел у НАТО, это наверняка не даёт возможности представителям НАТО трезво оценивать ситуацию", — заявил Песков. Он также утвердительно ответил на предположение, что в НАТО неверно оценивается ситуация.
Ранее Лайф писал, что российские военные после учений начинают возвращаться в свои гарнизоны. Так, сегодня выдвигаются в места постоянной дислокации подразделения Южного и Западного военных округов. Также представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что российские военные покинут Белоруссию после завершения совместных учений. Речи о том, что они могут остаться в республике, никогда не шло. А глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что Россия отводит войска в места дислокации, следуя собственному графику проведения учений.
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