Лавров обвинил Запад в информационном терроризме из-за заявлений о "вторжении" на Украину

Российские войска возвращаются в места постоянной дислокации не из-за того, что Россия передумала "вторгаться" на Украину, а следуя собственному графику проведения учений. Это делается независимо от того, кто и что думает на Западе, "кто и как истерит по этому поводу, кто и как разворачивает настоящий информационный терроризм", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Они [учения] начинаются, осуществляются и завершаются, как было запланировано... И делается это вне зависимости от того, кто и что думает, кто и как истерит по этому поводу, кто и как разворачивает настоящий информационный терроризм", — отметил он после общения с главой МИД председательствующей в ОБСЕ Польши Збигневом Рау.