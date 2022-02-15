Лавров обвинил Запад в информационном терроризме из-за заявлений о "вторжении" на Украину
Он отметил, что передвижения российских военных совершаются по ранее принятому плану проведения учений.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Фото © Flickr.com / МИД России
Российские войска возвращаются в места постоянной дислокации не из-за того, что Россия передумала "вторгаться" на Украину, а следуя собственному графику проведения учений. Это делается независимо от того, кто и что думает на Западе, "кто и как истерит по этому поводу, кто и как разворачивает настоящий информационный терроризм", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Они [учения] начинаются, осуществляются и завершаются, как было запланировано... И делается это вне зависимости от того, кто и что думает, кто и как истерит по этому поводу, кто и как разворачивает настоящий информационный терроризм", — отметил он после общения с главой МИД председательствующей в ОБСЕ Польши Збигневом Рау.
Ранее сообщалось, что ВС РФ после учений начинают возвращаться в свои гарнизоны. Войска совершат марши комбинированным способом в пункты постоянной дислокации. Также представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что российские военные покинут Белоруссию после завершения совместных учений. Речи о том, что они могут остаться в республике, никогда не шло.
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