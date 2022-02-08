Песков: Никто не говорил, что российские войска останутся в Белоруссии после учений

Российские войска покинут Белоруссию после завершения совместных учений, речи о том, что они могут остаться в республике, никогда не шло. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Никто никогда не говорил, что российские войска будут оставаться на территории Белоруссии, об этом никогда речи не шло", — сказал Песков журналистам.

По его словам, военные направлены в Белоруссию для участия в союзных учениях и по завершении манёвров вернутся в свои постоянные места дислокации.