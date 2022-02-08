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Песков: Никто не говорил, что российские войска останутся в Белоруссии после учений

По словам официального представителя Кремля, по завершении манёвров военнослужащие вернутся в свои постоянные места дислокации. Разговоров, что они останутся в республике, никогда не было.

8 февраля, 10:39
<p>Учения войск Союзного государства на полигоне Брестский. Фото © <a href="https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12406883@egNews" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Минобороны РФ</a></p>

Учения войск Союзного государства на полигоне Брестский. Фото © Минобороны РФ

Российские войска покинут Белоруссию после завершения совместных учений, речи о том, что они могут остаться в республике, никогда не шло. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Никто никогда не говорил, что российские войска будут оставаться на территории Белоруссии, об этом никогда речи не шло", — сказал Песков журналистам.

Два российских Ту-22М3 провели патрулирование над Белоруссией

Два российских Ту-22М3 провели патрулирование над Белоруссией

По его словам, военные направлены в Белоруссию для участия в союзных учениях и по завершении манёвров вернутся в свои постоянные места дислокации.

Ранее газета Financial Times со ссылкой на французских чиновников сообщила, что переговоры Владимира Путина и Эмманюэля Макрона "продвинули" деэскалацию ситуации на Украине. На встрече президентов якобы шла речь о выводе российских военных из Белоруссии после завершения совместных учений.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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