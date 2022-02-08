Песков: Никто не говорил, что российские войска останутся в Белоруссии после учений
По словам официального представителя Кремля, по завершении манёвров военнослужащие вернутся в свои постоянные места дислокации. Разговоров, что они останутся в республике, никогда не было.
Учения войск Союзного государства на полигоне Брестский. Фото © Минобороны РФ
Российские войска покинут Белоруссию после завершения совместных учений, речи о том, что они могут остаться в республике, никогда не шло. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Никто никогда не говорил, что российские войска будут оставаться на территории Белоруссии, об этом никогда речи не шло", — сказал Песков журналистам.
По его словам, военные направлены в Белоруссию для участия в союзных учениях и по завершении манёвров вернутся в свои постоянные места дислокации.
Ранее газета Financial Times со ссылкой на французских чиновников сообщила, что переговоры Владимира Путина и Эмманюэля Макрона "продвинули" деэскалацию ситуации на Украине. На встрече президентов якобы шла речь о выводе российских военных из Белоруссии после завершения совместных учений.
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