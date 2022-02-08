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Песков не считает, что Минску нужно сигнализировать на тему признания Крыма частью РФ

Представитель Кремля подчеркнул, что президент Белоруссии хорошо знаком с реальным положением дел, касающихся статуса полуострова, Абхазии и Южной Осетии.

8 февраля, 10:38

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Фото на обложке © Shutterstock

Москва не собирается посылать сигналы президенту Белоруссии Александру Лукашенко на тему признания Крыма как российского региона, а также независимости Южной Осетии и Абхазии. Об этом заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

"По всей видимости, наш союзник и партнёр самостоятельно примет решение, когда посчитает это целесообразным. <...> В дополнительных сигналах, по всей видимости, нет никакой необходимости", — сказал он.

Лукашенко назвал условия признания Крыма частью РФ и независимости Абхазии и Южной Осетии

Лукашенко назвал условия признания Крыма частью РФ и независимости Абхазии и Южной Осетии

По словам Пескова, президент Белоруссии хорошо знаком с реальным положением дел, касающихся статуса Крыма, Абхазии и Южной Осетии.

Ранее Песков расшифровал высказывание Путина о Минских соглашениях, "красавице" и Зеленском. При этом в Кремле убеждены, что источником фразы послужил народный фольклор, а не хулиганские песни рок-группы "Красная плесень".

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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