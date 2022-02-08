Песков не считает, что Минску нужно сигнализировать на тему признания Крыма частью РФ

Москва не собирается посылать сигналы президенту Белоруссии Александру Лукашенко на тему признания Крыма как российского региона, а также независимости Южной Осетии и Абхазии. Об этом заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

"По всей видимости, наш союзник и партнёр самостоятельно примет решение, когда посчитает это целесообразным. <...> В дополнительных сигналах, по всей видимости, нет никакой необходимости", — сказал он.

По словам Пескова, президент Белоруссии хорошо знаком с реальным положением дел, касающихся статуса Крыма, Абхазии и Южной Осетии.