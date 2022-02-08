"Нужно быстрее стрелять": Экс-тренер биатлониста Цветкова рассказал, почему он не сумел выиграть гонку на Олимпиаде
Ранее наш спортсмен занял обидное четвёртое место, а судьбу награды решил последний выстрел.
Максим Цветков. Фото на обложке © ТАСС / АР / Kirsty Wigglesworth
Российский биатлонист Максим Цветков мог бы взять золото Олимпиады в Пекине в индивидуальной гонке, если бы не последний выстрел и сбитый ритм. Об этом Лайфу заявил бывший тренер спортсмена Николай Лопухов.
"Цветкова просто подвёл последний выстрел. Если бы он отработал или сразу, или ещё задержался — был бы его звёздный день. Но, к сожалению, не получилось. Недоработал последний выстрел. Нужно было быстрее стрелять и в ритме. Он что-то дрогнул. Не получилось", — заявил Лопухов.
Напомним, Максим Цветков занял четвёртое место в индивидуальной гонке на 20 километров. Лишил спортсмена награды его промах последним выстрелом на четвёртой стрельбе.
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