"Деревянная" медаль: Биатлонист Цветков занял четвёртое место в индивидуальной гонке на Олимпиаде

Судьба гонки для Цветкова решалась на последней стрельбе. Определяющим стал промах финальным выстрелом, который добавил минуту к его гоночному времени. На финише россиянин проиграл около четырёх секунд третьему месту.

Победителем индивидуальной гонки стал француз Кентен Фийон Майе, который допустил две ошибки на стрельбище, второе место — у белоруса Антона Смольского, а бронзу забрал норвежец Йоханнес Бё. Боролся за медали ещё один россиянин — Александр Логинов, — однако два промаха на последнем рубеже отправили его за пределы первой тройки. Столько же ошибок на рубежах и у Эдуарда Латыпова, который расположился во второй десятке. Ещё один россиянин Карим Халили промазал четырежды.