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"Деревянная" медаль: Биатлонист Цветков занял четвёртое место в индивидуальной гонке на Олимпиаде

Днём ранее за пределами призовой тройки остались наши девушки. Лучший результат показала Кристина Резцова, ставшая девятой.

8 февраля, 09:51

Максим Цветков. Фото на обложке © rusbiathlon.ru

Российский биатлонист Максим Цветков занял четвёртое место в индивидуальной гонке на 20 километров в рамках Олимпиады в Пекине.

Судьба гонки для Цветкова решалась на последней стрельбе. Определяющим стал промах финальным выстрелом, который добавил минуту к его гоночному времени. На финише россиянин проиграл около четырёх секунд третьему месту.

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Надежды в лыжах, биатлоне и сноуборде: Расписание четвёртого дня Олимпиады в Пекине

Победителем индивидуальной гонки стал француз Кентен Фийон Майе, который допустил две ошибки на стрельбище, второе место — у белоруса Антона Смольского, а бронзу забрал норвежец Йоханнес Бё. Боролся за медали ещё один россиянин — Александр Логинов, — однако два промаха на последнем рубеже отправили его за пределы первой тройки. Столько же ошибок на рубежах и у Эдуарда Латыпова, который расположился во второй десятке. Ещё один россиянин Карим Халили промазал четырежды.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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