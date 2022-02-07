Надежды в лыжах, биатлоне и сноуборде: Расписание четвёртого дня Олимпиады в Пекине

Окончательно набравшая обороты Олимпиада в Пекине готовится представить на суд болельщиков четвёртый день соревнований. Спортсменам предстоит сразиться в целом ряде видов программы в разных уголках Пекина и его окрестностей. Лайф знакомит вас с программой очередного и крайне богатого на события дня.

Фигурное катание. Старт мужчин-одиночников

Фигурист Андрей Мозалев. Фото © Getty Images / Alexander Mysyakin / Anadolu Agency

Не успели утихнуть страсти в командном турнире по фигурному катанию, где в активе нашей сборной золото. Олимпийским чемпионом Пекина стал Марк Кондратюк, который сумел произвести фурор не только на судей, но и на голливудского актёра Бена Стиллера. Уже завтра ему предстоит вновь презентовать свою короткую программу, но на сей раз в турнире одиночников. Вместе с ним в составе нашей команды выйдут Андрей Мозалёв и Евгений Семененко.

Правда, в числе фаворитов наших спортсменов не отыскать. Там можно легко встретить Натана Чена, Юму Кагияму, Шому Уно и других мировых звёзд фигурного катания. Впрочем, не стоит исключать сюрпризов. Следим за прокатами спортсменов начиная с 4:30. Прямой эфир будет на канале "Россия-1".

Сноуборд. Параллельный гигантский слалом

Сноубордистка Софья Надыршина. Фото © Getty Images / Jurij Kodrun

А вот и тот самый вид программы, где наша сборная может претендовать на целый ряд медалей. Надежд целая масса. Это и Софья Надыршина, которая является главным фаворитом программы соревнований у женщин, и Дмитрий Логинов, и Андрей Соболев или же Вик Уайлд, который приехал на свою последнюю Олимпиаду.

Всего нашу команду представит восемь человек. Первые квалификационные заезды начнутся в 5:40, а финалы — ближе к 10:40. Следить за событиями можно в эфире телеканала "Матч ТВ" и на его сайте.

Биатлон. Мужская индивидуальная гонка

Биатлнист Эдуард Латыпов. Фото © Getty Images / Christian Manzoni/NordicFocus

Сложно сказать, чего нашим болельщикам ждать от отечественных биатлонистов. С одной стороны, у нас очень крепкий состав: Эдуард Латыпов, Александр Логинов, Карим Халили и Максим Цветков. С другой, что завтра покажет пекинская погода и соперники — традиционно загадка. К тому же индивидуальная гонка — тот самый вид программы, где легко могут быть сюрпризы, а решить всё может один неточный выстрел.

Список фаворитов огромен: тут и норвежские братья Бё, и французы во главе с Кентеном Фийоном-Майе, и шведы. А в целом признаем сразу, что победителем станет тот, кто будет точнее остальных на рубеже. Начало гонки — в 12:00, а в прямом эфире её покажет "Россия-1".

Лыжные гонки. Индивидуальные спринты

Сергей Устюгов во время тренировки. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

После прекрасного начала Олимпиады мы вправе ждать от наших лыжников самых высоких результатов. Особенно с учётом того, что спринтеров в нашей стране хватает. Вполне возможно, что к трём медалям в первых двух гонках сборная России прибавит ещё одну, а то и больше. Особое внимание к Сергею Устюгову, Александру Терентьеву, Александру Большунову, Наталье Непряевой и молодой звёздочке Веронике Степановой. Впрочем, и остальные наши вполне могут побороться за медали. Речь об Артёме Мальцеве, Христине Мацокиной и Юлии Ступак.

Соперники по традиции сильны. Особенное внимание будет завтра приковано к главному фавориту Олимпиады — Йоханнесу Клебо, который вдрызг проиграл скиатлон Большунову и теперь намерен любой ценой вернуться не только на подиум, но и на высшую ступень пьедестала. Квалификация начнётся в 11:00, а финальные заезды — в 13:15 на Первом канале.

Фристайл. Биг-эйр, женщины

Биг-эйр. Анастасия Таталина. Фото © ТАСС / EPA / ROMAN PILIPEY

Время финалов пришло и в дисциплине "биг-эйр" у фристайлисток. У наших болельщиков тут лишь одна надежда — Анастасия Таталина, которая является действующей чемпионкой мира. Первый раунд начнётся в 5 утра по столичному времени, а решающий этап соревнований — в 5:45. Болеем за нашу спортсменку!

Санный спорт. Шансы на бронзу

Санный спорт. Татьяна Иванова Фото © ТАСС / dpa / picture-alliance / Robert Michael

У мужчин в этом виде программы порадовать болельщиков чем-то хорошим не получилось, а вот у женщин ситуация совсем иная. После целого ряда сходов и падений наша Татьяна Иванова по итогам первого дня программы расположилась на третьей строчке. Впереди — две представительницы Германии.

Отставание от лидеров достаточно приличное, а вот преследовательницы близко. Самое главное для Ивановой — показать весь свой достаточно высокий уровень, который может помочь ей завоевать долгожданную медаль Пекина. Начало третьей попытки — в 14:50 по столичному времени.

Конькобежный спорт. Мужчины, 1500 м

Конькобежный спорт. Мужчины. 5000 м. Сергей Трофимов. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

На олимпийском катке нашей команде пока не везёт. Места в десятке, или же "деревянная" медаль, — всё рядом, но не то, чего бы так хотелось. Впрочем, на полутора тысячах метров у наших конькбежцев есть свои шансы. Всё внимание на Сергея Трофимова, который год назад на этой же дистанции занимал четвёртое место. Стартуем в 13:30.

Хоккей. Последний матч наших женщин на групповом этапе

Заключительная и крайне важная игра нашей команды на Олимпиаде. Соперник — команда Финляндии, которая пока на Играх не может одержать победу, проиграв даже команде Швейцарии и получив 11 шайб от Канады. У нашей команды, помимо тяжёлого матча в масках, есть и ещё небольшие проблемы: сразу два положительных теста на коронавирус. Тем не менее болеем за Россию. Начало игры — в 16:10.