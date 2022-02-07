Золото фигуристов и историческое серебро прыгунов: Итоги третьего дня Олимпиады в Пекине

Очередной соревновательный день Олимпийских игр в Пекине не оставил наших болельщиков разочарованными. Хотя в каких-то видах программы мы могли ждать большего. Тем не менее у нас две медали в копилке и очень уверенное положение в общем зачёте. Рассказываем о главных событиях уходящего дня.

Фигурное катание. Золотая команда

Команда России по фигурному катанию. Фото © Getty Images / Xavier Laine

После двух дней командного турнира у наших болельщиков не было никаких сомнений, что заслуженное золото придёт в руки нашей команде. Так оно и вышло. Сильнейший состав не подвёл, пусть и откатать без ошибок не получилось. Камила Валиева, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина, Александр Галлямов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов — новые олимпийские чемпионы.

И даже если бы судьи сильно хотели, всё равно бы не смогли сделать так, чтобы наша команда стала не первой. Теперь — готовиться к личным видам, где наши фигуристы будут ежедневно биться только за золотые медали.

Историческое серебро в прыжках на лыжах с трамплина

Сборная России завоевавшая серебро в прыжках на лыжах с трамплина. Ирма Махини, Данил Садреев, Ирина Аввакумова и Евгений Климов Фото © Getty Images /

Главный сюрприз дня — серебро сборной России по прыжкам на лыжах с трамплина в смешанных командных соревнованиях. Пожалуй, что ожидать медали мы здесь могли в случае очень большой удачи. И она улыбнулась нашим спортсменам.

Не стоит забывать, что целому ряду спортсменов просто не засчитали их прыжки. Однако это не отменяет того, что Ирма Махина, Ирина Аввакумова, Данил Садреев и Евгений Климов выступили просто замечательно, принеся нашей стране третье серебро на Играх в Пекине.

"Старался не обращать внимания на то, что происходит вокруг – все эти дисквалификации. Мы боролись до конца, вся команда сделала свои лучшие прыжки. Мы согласны с тем, что наше "серебро" - сенсация. Но мы его заслужили, если посмотреть на наши результаты в предыдущие дни. Спать сегодня, наверное, долго не ляжем", — заявил Евгений Климов.

Неудача в биатлоне

Биатлонистка Кристина Резцова. Фото © ТАСС / Станислав Красильников

А вот у биатлонисток, которые сегодня бежали индивидуальную гонку, порадовать болельщиков успехами не получилось. Хотя после бронзы в смешанной эстафете на медаль у нас были неплохие шансы.

Обиднее всех за Кристину Резцову, которая шла в группе лидеров до третьей стрельбы. Однако два промаха на ней перечеркнули все надежды нашей спортсменки на награды. Как итог — девятое место. Чуть хуже гонка получилась у Светланы Мироновой, которая с тремя промахами осталась за двадцаткой лучших. А вот Евгения Буртасова и Ульяна Нигматуллина забег провалили, расположившись в самом низу финишного протокола.

Скандальный матч в женском хоккее

Российская хоккейная сборная. Фото © Getty Images / Bruce Bennett

В рубрике "скандал дня" уверенно побеждает матч женского хоккейного турнира между сборными России и Канады. Сама встреча получилась такой, какой все и ждали: полное доминирование канадок и итоговая победа со счётом 6:1.

Однако окружали матч события, выходящие за рамки некоторого понимания. Так, встреча была отложена на час из-за отсутствия результатов тестов на ковид. Спортсменкам пришлось преодолевать немыслимые трудности и играть два периода (а канадкам и весь матч) в масках.

Без медалей в коньках и шорт-треке

Шорт-трек. Слева направо: Елена Серегина (ОКР), Кристен Сантос (США), Никола Мазур (Польша), Анне Десмет (Бельгия). Фото © ТАСС / EPA / FAZRY ISMAIL

По-прежнему нет наград у нашей сборной в конькобежном спорте и шорт-треке. Очередные комплекты наград достались представительницам ряда других стран, но не России, хотя некоторые шансы у нас были.

В шорт-треке Елена Серёгина победила в финале Б на дистанции 500 метров, но, увы, до этого осталась за бортом основного — финала А, в котором и вёлся спор за медали. На дистанции 1500 метров в конькобежном спорте лучшей из наших стала Елизавета Голубева — она седьмая.

Фото © LIFE