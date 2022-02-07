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Тренер российских прыгунов с трамплина записал эмоциональное видео после серебра на ОИ

Наша национальная команда сумела завоевать награду Игр впервые с 1964 года, уступив лишь Словении.

7 февраля, 14:14

Главный тренер сборной России по прыжкам на лыжах с трамплина Евгений Плехов показал первые кадры с места олимпийских соревнований и эмоции наших спортсменов. Видео © LIFE

Главный тренер сборной России по прыжкам на лыжах с трамплина Евгений Плехов в беседе с Лайфом поделился эмоциями от исторического серебра в исполнении наших спортсменов в смешанных командных соревнованиях.

"Ощущения просто переполняют! Даже не знаю, что вам сказать. Вся команда сработала супер. Все молодцы. Это что-то. Даже слов у меня нет. Это круто. Команда — ROC (Олимпийского комитета России. — Прим. Лайфа). Команда рок-н-ролльщиков. Я очень горд за нашу сборную", — заявил Плехов.

Он также показал первые кадры с места соревнований и новоиспечённых серебряных призёров Игр, которые также до сих пор не могут поверить в свой успех.

"Это просто обалдеть! Даже волосы дыбом встали", — добавил наставник.

Историческая медаль: Сборная России по прыжкам на лыжах с трамплина взяла серебро на Олимпиаде в Пекине

Историческая медаль: Сборная России по прыжкам на лыжах с трамплина взяла серебро на Олимпиаде в Пекине

Напомним, российские прыгуны на лыжах с трамплина стали вторыми в смешанных командных соревнованиях, принеся нашей стране первую с 1968 года медаль в этом виде спорта на Олимпиадах.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев
Юлия Архипова
Юлия Архипова

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