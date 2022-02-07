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Историческая медаль: Сборная России по прыжкам на лыжах с трамплина взяла серебро на Олимпиаде в Пекине

В истории нашей страны это первая награда в данном виде спорта с 1968 года. При этом сами соревнования не обошлись без курьёзных моментов.

7 февраля, 13:33

Евгений Климов. Фото на обложке © ТАСС / ЕРА /GIAN EHRENZELLER

Сборная России по прыжкам на лыжах с трамплина заняла второе место в рамках смешанного командного турнира на Олимпийских играх в Пекине.

В составе нашей команды выступали Ирма Махина, Ирина Аввакумова, Данил Садреев и Евгений Климов. После первого раунда сборная России занимала третье место, а в финальных попытках лишь улучшила свой результат. Отметим, что соревнования не обошлись без курьёзных моментов. Так, представителям Японии, Австрии и Германии не засчитали их прыжки из-за того, что их костюмы не прошли проверку.

Россиянин Климов стал пятым в прыжках на лыжах с трамплина на Олимпиаде в Пекине

Россиянин Климов стал пятым в прыжках на лыжах с трамплина на Олимпиаде в Пекине

Золото завоевали представители Словении, бронза — у команды Канады. Добавим, для нашей страны это первая в истории медаль в прыжках на лыжах с трамплина с 1968 года.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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