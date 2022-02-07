Историческая медаль: Сборная России по прыжкам на лыжах с трамплина взяла серебро на Олимпиаде в Пекине

Сборная России по прыжкам на лыжах с трамплина заняла второе место в рамках смешанного командного турнира на Олимпийских играх в Пекине.

В составе нашей команды выступали Ирма Махина, Ирина Аввакумова, Данил Садреев и Евгений Климов. После первого раунда сборная России занимала третье место, а в финальных попытках лишь улучшила свой результат. Отметим, что соревнования не обошлись без курьёзных моментов. Так, представителям Японии, Австрии и Германии не засчитали их прыжки из-за того, что их костюмы не прошли проверку.