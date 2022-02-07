Историческая медаль: Сборная России по прыжкам на лыжах с трамплина взяла серебро на Олимпиаде в Пекине
В истории нашей страны это первая награда в данном виде спорта с 1968 года. При этом сами соревнования не обошлись без курьёзных моментов.
Евгений Климов. Фото на обложке © ТАСС / ЕРА /GIAN EHRENZELLER
Сборная России по прыжкам на лыжах с трамплина заняла второе место в рамках смешанного командного турнира на Олимпийских играх в Пекине.
В составе нашей команды выступали Ирма Махина, Ирина Аввакумова, Данил Садреев и Евгений Климов. После первого раунда сборная России занимала третье место, а в финальных попытках лишь улучшила свой результат. Отметим, что соревнования не обошлись без курьёзных моментов. Так, представителям Японии, Австрии и Германии не засчитали их прыжки из-за того, что их костюмы не прошли проверку.
Золото завоевали представители Словении, бронза — у команды Канады. Добавим, для нашей страны это первая в истории медаль в прыжках на лыжах с трамплина с 1968 года.
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