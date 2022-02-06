Россиянин Климов стал пятым в прыжках на лыжах с трамплина на Олимпиаде в Пекине
В десятку лучших сумел попасть и ещё один представитель нашей страны — Данил Садреев, который стал восьмым.
Фото © Telegram / Олимпийский комитет России
Российский прыгун на лыжах с трамплина Евгений Климов занял пятое место в соревновании на нормальном трамплине в рамках Олимпиады в Пекине.
Победу одержал японец Рёю Кобаяси, вторым стал австриец Мануэль Феттнер, бронзовую медаль забрал Давид Кубацкий из Польши.
Отметим, что в десятку лучших попал ещё один россиянин — Данил Садреев, который стал восьмым и сумел сделать самый дальний прыжок дня.
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