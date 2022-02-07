Как российских хоккеисток заставили играть в масках против Канады на Олимпиаде Первого громкого скандала на Играх в Китае пришлось ждать недолго. Увы, но в центре оказалась наша команда. 7 февраля, 12:54 Игроки сборной России. Фото © Getty Images / Bruce Bennett

Грандиозный скандал на Олимпиаде в Пекине: женская сборная Канады по хоккею целый час отказывалась играть против России. Нет, они не испугались наших, ибо были явными фаворитками встречи. Всё дело в странных коронавирусных правилах и ограничениях на Олимпиаде, которые меняются буквально на ходу. Лайф рассказывает подробности самой громкой истории сегодняшнего дня.

Заставили играть в масках

Любителям отечественного хоккея пришлось сегодня заводить будильники на как можно более ранний срок, ибо хоккейный матч Россия – Канада достоин отдельного внимания. Даже если речь идёт о женских сборных. В 7:10 игра должна была начаться, но... на льду никто не появился. Что такое? Как такое возможно? Возмущениям общественности не было предела. Все ждали хоккей, а попали на небольшую мыльную оперу.

Позднее выяснилось, что сборная Канады просто-напросто не хотела выходить на матч против нашей команды. Вы спросите: а так можно? Отвечаем: вообще, нет, но, видимо, да. Странно, но мы и сами немного в шоке. Виной таким решениям и мерам канадок — коронавирус. "Кленовые" просто не хотели играть до тех пор, пока хоккеистки сборной России не предоставят тесты на ковид.

А дальше начинаются нюансы. Оказывается, IIHF (Международная федерация хоккея) изменила правила тестирования на коронавирус, причём в одностороннем порядке, пишет "Матч ТВ". То есть если раньше для утреннего матча подходили тесты вчерашнего дня, то теперь россиянкам пришлось сдавать анализы аж в пять утра! И это в день игры с Канадой. "Кленовым", судя по всему, такого преимущества было мало, поэтому они ещё час не собирались двигаться в сторону льда.

Абсурд ситуации заключается ещё и в том, что матч вообще не должен был состояться. Канадки час не выходили на лёд — прекрасно. Только согласно правилам через полчаса им должны были засчитать техническое поражение. Разумеется, что главного фаворита Игр никто не хотел наказывать настолько жёстко. Впервые ли мы видим такое? Разумеется, нет.

Спустя час команды всё-таки вышли на лёд, но... в медицинских масках. Более они похожи на респираторы, ибо на Олимпиаде в Пекине простые маски не подходят, нужны специальные. Позже в МОК пояснили, как вообще пришли к такому решению.

Фото © Getty Images / Bruce Bennett

— Матч между женскими сборными ОКР и Канады начался с задержкой. В результате обсуждения команды договорились, что они начнут встречу в масках, — сообщили РИА "Новости" в МОК.

Впрочем, о техническом поражении для канадцев в нашей команде даже и не думали. По крайней мере, именно так сказал после встречи главный тренер сборной России Евгений Бобарико.

— Знаете, мы даже не думали об этом. Мы ждали решения, когда начать нам игру. Всё должно заканчиваться по спортивному принципу, — заявил наставник россиянок.

Впрочем, опасения канадок были не напрасны. Во-первых, у нашей сборной действительно были проблемы с коронавирусом, поэтому часть команды была вынуждена отправиться на изоляцию. Да и свежие тесты не сильно радуют: ковид обнаружили у Виктории Кулешовой и Ангелины Гончаренко. Правда, не всё чисто было и у сборной Канады. Там заразилась одна хоккеистка.

"Что за бред?"

Решение играть в масках — как минимум странное. Только представьте себе, что такое постоянный бег и движения именно с таким атрибутом. И без него нагрузки запредельные, особенно с учётом того, что играли против Канады. А тут — и такой атрибут.

Фото © Getty Images / Bruce Bennett

— Очень тяжело [играть в масках], особенно первые смены. Они не пропускают воздух. Потом немного привыкаешь. Конечно, тяжело, мы ведь ещё больше часа ждали игру <...> Очень странный матч, в первый раз такое. И надеюсь, что больше такого не повторится, — заявила хоккеистка нашей сборной Мария Печникова.

Впрочем, на то, что играть в масках сложно, никто из организаторов и не думал обращать внимания. Так же непросто ведь было и канадкам. А им завтра играть со сборной США — главным конкурентом за олимпийское золото. Впрочем, даже игрокам мужской хоккейной сборной России показалось, что так играть нельзя.

— Что за бред? Ну какие могут быть вопросы к нашим девочкам? Я больше чем уверен, что вчера и сегодня они сдали тесты, как все мы делаем каждое утро. А что там канадцы придумали, я не знаю. Мы с таким же успехом могли бы попросить их свежие тесты. Я считаю, что это бред, — заявил в эфире "Матча" защитник нашей команды Дамир Шарипзянов.

А вот спортивный комментатор Дмитрий Губерниев обращает внимание не только на этакий "бойкот" от Канады, но и на позицию организаторов хоккейного турнира.

— Это очередной косяк организаторов. Но не нужно превращать всё это в паранойю. Хорошо, у вас не готовы тесты. Ну подождите, перенесите. Но в масках играть — это опасно для здоровья. Это какой-то бред. Канада всё превращает в паранойю. Пусть противогазы с собой берут и играют. Мы каждый день все сдаём тесты, — заявил Губерниев на канале "Матч ТВ".

Так или иначе, а матч Россия – Канада состоялся. Наша сборная ожидаемо уступила, что не является поводом для каких-то серьёзных расстройств или переживаний. Главный матч — против Финляндии — ещё впереди. Тем не менее игра против "кленовых" навсегда войдёт в историю, ибо такого абсурда и бреда, как играть в масках, мы не видели никогда. Хочется верить, что и не увидим.

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