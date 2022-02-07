Хоккеистки сборной Канады час отказывались выходить на игру с Россией на Олимпиаде
Дело в том, что российские спортсменки не предоставили результаты своих тестов на коронавирусную инфекцию. Сейчас ситуация разрешилась, однако обе сборные играют в медицинских масках.
Женская сборная России по хоккею © Instagram / russiahockey
Матч между женскими сборными России и Канады по хоккею на зимних Олимпийских играх в Пекине начался на час позже назначенного из-за того, что канадки отказались выходить на лёд. Об этом сообщила пресс-служба Олимпийского комитета РФ в телеграм-канале.
Встреча должна была состояться в 7:10 по московскому времени. Как написал портал TSN в "Твиттере", команда России не предоставила результаты своих тестов на коронавирусную инфекцию, из-за чего Канада отказалась выходить на лёд. Из-за этого отечественным спортсменкам даже пришлось вернуться в раздевалку. Встреча всё же началась спустя час, причём обе команды вышли на лёд в медицинских масках. Сейчас продолжается первый период, счёт 2:0 в пользу Канады.
Ранее Лайф писал, что контрольный матч сборной России по хоккею против Латвии не состоялся из-за ковида. Игра должна была пройти 5 февраля. До этого стало известно, что тесты на коронавирус у семерых латвийских хоккеистов по прилёте в Пекин на Олимпиаду дали положительный результат.
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