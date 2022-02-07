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Экс-министр обороны Украины считает недостаточным число войск РФ для "вторжения"

Однако в целом ситуация остаётся "весьма тяжёлой", заметил Андрей Загороднюк, хоть неизбежности российского "нападения" и нет. При этом он уверен, что РФ может "захватить" любой город в его стране.

7 февраля, 05:16
<p>© Facebook / <a href="https://www.facebook.com/photo.php?fbid=248462617466198&set=pb.100069073844828.-2207520000..&type=3" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Міністерство оборони України</a></p>

© Facebook / Міністерство оборони України

На данный момент военных России недостаточно на границе с Украиной, чтобы начать полномасштабные действия. С таким заявлением выступил бывший министр обороны Незалежной Андрей Загороднюк.

"Россия сейчас может захватить любой город на Украине, но мы по-прежнему не видим тех 200 тысяч военных, которые необходимы для полномасштабного вторжения", — приводит его слова газета The Guardian.

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Однако в целом ситуация остаётся "весьма тяжёлой", хоть неизбежности российского "вторжения" и нет, добавил Загороднюк.

Лайф рассказывал, что ранее некоторые американские СМИ писали о том, как Белый дом оценивает вероятность начала "российского вторжения" на Украину, а также каким видит его гипотетический исход. Неназванные источники заявляли о расчётах, что Киев падёт за 72 часа, что в войне погибнет до 50 тысяч украинских мирных жителей, а миллионы украинцев станут беженцами, а также о том, что Россия якобы собрала у границы уже 70% сил, необходимых для вторжения, она якобы при этом уже "готова вторгнуться в любой момент".

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Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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