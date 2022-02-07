Экс-министр обороны Украины считает недостаточным число войск РФ для "вторжения"
Однако в целом ситуация остаётся "весьма тяжёлой", заметил Андрей Загороднюк, хоть неизбежности российского "нападения" и нет. При этом он уверен, что РФ может "захватить" любой город в его стране.
© Facebook / Міністерство оборони України
На данный момент военных России недостаточно на границе с Украиной, чтобы начать полномасштабные действия. С таким заявлением выступил бывший министр обороны Незалежной Андрей Загороднюк.
"Россия сейчас может захватить любой город на Украине, но мы по-прежнему не видим тех 200 тысяч военных, которые необходимы для полномасштабного вторжения", — приводит его слова газета The Guardian.
Однако в целом ситуация остаётся "весьма тяжёлой", хоть неизбежности российского "вторжения" и нет, добавил Загороднюк.
Лайф рассказывал, что ранее некоторые американские СМИ писали о том, как Белый дом оценивает вероятность начала "российского вторжения" на Украину, а также каким видит его гипотетический исход. Неназванные источники заявляли о расчётах, что Киев падёт за 72 часа, что в войне погибнет до 50 тысяч украинских мирных жителей, а миллионы украинцев станут беженцами, а также о том, что Россия якобы собрала у границы уже 70% сил, необходимых для вторжения, она якобы при этом уже "готова вторгнуться в любой момент".
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