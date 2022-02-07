Экс-министр обороны Украины считает недостаточным число войск РФ для "вторжения"

Однако в целом ситуация остаётся "весьма тяжёлой", заметил Андрей Загороднюк, хоть неизбежности российского "нападения" и нет. При этом он уверен, что РФ может "захватить" любой город в его стране.