Россия вышла на первое место в медальном зачёте на Олимпиаде

Сборная России поднялась на первое место в медальном зачёте на Олимпийских играх в Пекине. Это случилось благодаря выступлениям фигуристов — они завоевали золотые медали в командном турнире.

Таким образом, у России сейчас две золотые, две серебряные и две бронзовые награды. Золото также принёс Александр Большунов, серебро — лыжники Наталья Непряева и Денис Спицов, бронзу — фристайлистка Анастасия Смирнова и биатлонисты в смешанной эстафете.

На втором месте в медальном зачёте пока сборная Норвегии — у неё два золота и одна бронза. На третьем — команда Швеции с двумя золотыми медалями.