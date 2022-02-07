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Россия вышла на первое место в медальном зачёте на Олимпиаде

Это случилось после победы Камилы Валиевой в произвольной программе. Россиянка стала лидером с большим отрывом — 178,92 балла против 148,66 у японки, которая заработала серебро.

7 февраля, 04:38
<p>© ТАСС / Сергей Бобылёв</p>

© ТАСС / Сергей Бобылёв

Сборная России поднялась на первое место в медальном зачёте на Олимпийских играх в Пекине. Это случилось благодаря выступлениям фигуристов — они завоевали золотые медали в командном турнире.

Таким образом, у России сейчас две золотые, две серебряные и две бронзовые награды. Золото также принёс Александр Большунов, серебро — лыжники Наталья Непряева и Денис Спицов, бронзу — фристайлистка Анастасия Смирнова и биатлонисты в смешанной эстафете.

На втором месте в медальном зачёте пока сборная Норвегии — у неё два золота и одна бронза. На третьем — команда Швеции с двумя золотыми медалями.

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Помимо этого у России ещё одна победа — фигуристы выиграли командный турнир на Олимпийских играх в Пекине. В произвольной программе у женщин Камила Валиева заняла первое место, набрав 178,92 балла. Она победила с большим отрывом, у японки Каори Сакамото всего 148,66 балла. В целом по итогам турнира сборная набрала 74 очка. Второе место у США (65), третье у Японии (63).

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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