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ОКР: Российские фигуристы досрочно выиграли командный турнир на Олимпиаде в Пекине

Осталась ещё произвольная программа в женском одиночном катании, но там достаточно будет, чтобы Камила Валиева просто откатала до конца.

7 февраля, 03:32
<p>Виктория Синицина и Никита Кацалапов © <a href="https://vk.com/wall-89756355_126586" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Олимпийский комитет России</a></p>

Виктория Синицина и Никита Кацалапов © Олимпийский комитет России

Сборная России по фигурному катанию досрочно победила в командном турнире на зимней Олимпиаде в Пекине. Об этом сообщил Олимпийский комитет России.

"Лучшие! Досрочно! Дааааааа! Мы олимпийские чемпионы в командном турнире по фигурному катанию", — говорится в сообщении на странице ОКР во "ВКонтакте".

А в "Твиттере" ОКР опубликовал видео с Александром Галлямовым — он "смотрит, как Вика и Никита приносят нам де-факто командную золотую медаль". Речь идёт о Виктории Синициной и Никите Кацалапове. Они заняли второе место в произвольном танце в рамках командного турнира на Олимпийских играх, набрав 128,17 балла. Первое место заняли представители США Мэдисон Чок и Эван Бейтс (129,07), а третье — канадцы Пайпер Гиллес и Поль Пуарье (124,39).

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А ранее, как сообщал Лайф, Мишина и Галлямов выиграли произвольную программу на Олимпиаде. В результате по итогам их выступления сборная России увеличила отрыв от американской команды на семь баллов.

Теперь сборная России лидирует в командном турнире, набрав 64 очка. Второе место занимают американцы (58). Осталась произвольная программа в женском одиночном катании, но России для победы в командном турнире будет достаточно, чтобы Камила Валиева откатала программу до конца.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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