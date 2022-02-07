ОКР: Российские фигуристы досрочно выиграли командный турнир на Олимпиаде в Пекине
Осталась ещё произвольная программа в женском одиночном катании, но там достаточно будет, чтобы Камила Валиева просто откатала до конца.
Виктория Синицина и Никита Кацалапов © Олимпийский комитет России
Сборная России по фигурному катанию досрочно победила в командном турнире на зимней Олимпиаде в Пекине. Об этом сообщил Олимпийский комитет России.
"Лучшие! Досрочно! Дааааааа! Мы олимпийские чемпионы в командном турнире по фигурному катанию", — говорится в сообщении на странице ОКР во "ВКонтакте".
А в "Твиттере" ОКР опубликовал видео с Александром Галлямовым — он "смотрит, как Вика и Никита приносят нам де-факто командную золотую медаль". Речь идёт о Виктории Синициной и Никите Кацалапове. Они заняли второе место в произвольном танце в рамках командного турнира на Олимпийских играх, набрав 128,17 балла. Первое место заняли представители США Мэдисон Чок и Эван Бейтс (129,07), а третье — канадцы Пайпер Гиллес и Поль Пуарье (124,39).
А ранее, как сообщал Лайф, Мишина и Галлямов выиграли произвольную программу на Олимпиаде. В результате по итогам их выступления сборная России увеличила отрыв от американской команды на семь баллов.
Теперь сборная России лидирует в командном турнире, набрав 64 очка. Второе место занимают американцы (58). Осталась произвольная программа в женском одиночном катании, но России для победы в командном турнире будет достаточно, чтобы Камила Валиева откатала программу до конца.
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