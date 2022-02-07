Мишина и Галлямов выиграли произвольную программу на Олимпиаде

Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов выиграли произвольную программу на зимней Олимпиаде в Пекине, тем самым упрочив лидерство сборной РФ в командном зачёте.

Спортивная пара набрала 145,20 балла, японцы Рику Миура и Рюити Кихара — 139,60, а китайские фигуристы Пэн Чэн и Цзинь Ян — 131,75. Таким образом, увеличился отрыв сборной России от американской команды — он теперь составляет семь баллов.

Ранее Лайф рассказывал, что Россия вышла в лидеры в командном зачёте фигуристов после выступлений Валиевой и Кондратюка. Медали в этом виде будут разыграны сегодня после произвольных прокатов спортивных пар, а также танцевальных дуэтов и девушек. В соперниках у россиян США и Япония.