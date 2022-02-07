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Мишина и Галлямов выиграли произвольную программу на Олимпиаде

В результате сборная России увеличила отрыв от американской команды на семь баллов — спортсмены смогли упрочить лидерство.

7 февраля, 02:14
<p>© <a href="https://fsrussia.ru/news/5982-anastasiya-mishina-aleksandr-gallyamov-vtorye-posle-korotkoj-programmy-na-komandnom-turnire-v-pekine-lidiruet-kitajskaya-para-ven-tszin-suj-tsun-khan-s-mirovym-rekordom.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ФФККР</a></p>

© ФФККР

Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов выиграли произвольную программу на зимней Олимпиаде в Пекине, тем самым упрочив лидерство сборной РФ в командном зачёте.

Спортивная пара набрала 145,20 балла, японцы Рику Миура и Рюити Кихара — 139,60, а китайские фигуристы Пэн Чэн и Цзинь Ян — 131,75. Таким образом, увеличился отрыв сборной России от американской команды — он теперь составляет семь баллов.

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Ранее Лайф рассказывал, что Россия вышла в лидеры в командном зачёте фигуристов после выступлений Валиевой и Кондратюка. Медали в этом виде будут разыграны сегодня после произвольных прокатов спортивных пар, а также танцевальных дуэтов и девушек. В соперниках у россиян США и Япония.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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