Россия лидирует в командном зачёте фигуристов после выступлений Валиевой и Кондратюка
Медали в этом виде Олимпиады будут разыграны 7 февраля после произвольных прокатов спортивных пар, а также танцевальных дуэтов и девушек. В соперниках у россиян США и Япония.
Камила Валиева и Марк Кондратюк © ТАСС / Валерий Шарифулин
Сборная России по фигурному катанию занимает промежуточную первую позицию в командном зачёте Олимпийских игр в Пекине после выступлений Камилы Валиевой и Марка Кондратюка.
Валиева минувшей ночью стала первой в короткой программе, чем принесла в копилку национальной команды десять очков, а Кондратюк занял второе место в произвольной, добавив девять баллов. В активе российской команды 45 очков, у ближайшего преследователя США 42 балла. Замыкает тройку Япония, в активе которой 39 очков.
Медали в этом виде будут разыграны завтра, 7 февраля. Общая таблица сформируется после произвольных прокатов спортивных пар, а также танцевальных дуэтов и девушек.
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