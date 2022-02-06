Россия лидирует в командном зачёте фигуристов после выступлений Валиевой и Кондратюка

Сборная России по фигурному катанию занимает промежуточную первую позицию в командном зачёте Олимпийских игр в Пекине после выступлений Камилы Валиевой и Марка Кондратюка.

Валиева минувшей ночью стала первой в короткой программе, чем принесла в копилку национальной команды десять очков, а Кондратюк занял второе место в произвольной, добавив девять баллов. В активе российской команды 45 очков, у ближайшего преследователя США 42 балла. Замыкает тройку Япония, в активе которой 39 очков.