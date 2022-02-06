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Россия лидирует в командном зачёте фигуристов после выступлений Валиевой и Кондратюка

Медали в этом виде Олимпиады будут разыграны 7 февраля после произвольных прокатов спортивных пар, а также танцевальных дуэтов и девушек. В соперниках у россиян США и Япония.

6 февраля, 06:08
<p>Камила Валиева и Марк Кондратюк © ТАСС / Валерий Шарифулин</p>

Камила Валиева и Марк Кондратюк © ТАСС / Валерий Шарифулин

Сборная России по фигурному катанию занимает промежуточную первую позицию в командном зачёте Олимпийских игр в Пекине после выступлений Камилы Валиевой и Марка Кондратюка.

Валиева минувшей ночью стала первой в короткой программе, чем принесла в копилку национальной команды десять очков, а Кондратюк занял второе место в произвольной, добавив девять баллов. В активе российской команды 45 очков, у ближайшего преследователя США 42 балла. Замыкает тройку Япония, в активе которой 39 очков.

Старт Большунова и Валиевой: Расписание второго дня Олимпиады в Пекине

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Медали в этом виде будут разыграны завтра, 7 февраля. Общая таблица сформируется после произвольных прокатов спортивных пар, а также танцевальных дуэтов и девушек.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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