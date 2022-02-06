Фигуристка Валиева заняла первое место в короткой программе командного турнира ОИ в Пекине

Российска фигуристка Камила Валиева выиграла короткую программу командного турнира ОИ в Пекине. За свой прокат она получила 90,18 балла. 15-летняя спортсменка принесла сборной России 10 очков в копилку общего зачёта.

На втором месте расположилась японка Вакаба Хигучи (74,73), на третьем — канадка Мадлен Скизас (69,60). Четвёртую строку заняла Анастасия Губанова из Грузии, а пятой стала американка Карен Чен.

Благодаря победе Валиевой сборная России с 36 баллами вышла на первое место в командном турнире. США идут вторыми (34 балла), третью строчку занимает Япония (29). 6 февраля также состоится произвольная программа в мужском одиночном катании.