Серебряная Непряева и бронзовая эстафета: Итоги первого дня Олимпиады в Пекине

Да здравствует Олимпиада! Именно так можно говорить на протяжении всего сегодняшнего дня. В Пекине сегодня начались не только соревнования, но и розыгрыш первых медалей, который не прошёл без участия наших спортсменов. Лайф подводит итоги стартового дня Олимпийских игр в Пекине.

Серебро Натальи Непряевой

Королева последнего "Тур де ски" россиянка Наталья Непряева сумела удивить многих, взяв серебро в скиатлоне на 15 километров — виде программы, где медали у России большая редкость. Причём по ходу гонки были моменты, когда казалось, что сегодня в спор за медали наша спортсменка не вмешается. Однако коньковая часть гонки получилась у Натальи просто запредельной, а в итоге — серебряная медаль.

"Была заметена лыжня, очень много шли рядом с лыжнёй, очень холодно, особенно классикой, очень тяжело. Но все в равных условиях, как говорится. Я настраивалась выдать максимум, ничего не загадывала перед этой гонкой. Рада, что всё получилось, и я пока, может, даже не осознаю, но я безумно рада!" — заявила Непряева "Матч ТВ".

Победила норвежка Тереза Йохауг. Удивительное дело, но отбывшая дисквалификацию за допинг скандинавка просто разорвала всех соперниц, привезя Непряевой 30 с лишним секунд. На третьей строчке австрийка Тереза Штадлобер. У России первая медаль и большие надежды на новые награды!

Бронза в биатлоне

Ждать ещё одну медаль долго не пришлось. Порадовали российские биатлонисты, которые взяли бронзу в смешанной эстафете. Ульяна Нигматулина, Криситна Резцова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов взяли первые в своей карьере награды Олимпиады. Главный герой гонки для наших — Александр Логинов. После этапа Резцовой сборная России шла на седьмом месте, однако лидер нашей команды вытащил её на первую строчку.

А вот на финишном этапе чуть-чуть не повезло. Эдуард Латыпов делал всё, что было в его силах, но не смог дотерпеть. На финише Йоханнес Бё и Кентен Фийон Майе просто съели россиянина, принеся Норвегии золото, а Франции серебро.

Смешанная эстафета 4 x 6 км. Слева направо: Ульяна Нигматуллина, Эдуард Латыпов, Кристина Резцова, Александр Логинов. Фото © ТАСС / EPA / FILIP SINGER

"Это выдающийся результат для меня и для нашей команды. Мы в первый раз на Олимпийских играх, и в первой же гонке в такой конкуренции среди лучших команд мира мы занимаем третье место. Это действительно очень сильный результат. Конечно, что-то не получилось. Но это мелочи по сравнению с тем, что мы сегодня показали. Рад и за команду, и за нашу страну", — заявил Латыпов после гонки.

Смешанная эстафета и квалификации в шорт-треке

Надежды у наших болельщиков были в смешанной эстафете, но сбыться мечтам сегодня было не суждено. Наша сборная выбыла в полуфинале после серии ошибок при передаче эстафеты и странных решений судей, которые не пустили россиян в финал Б, где она могла бы побороться за бронзу.

В индивидуальных видах программы сегодняшний день был наполнен квалификациями: у женщин на 500-метровке, у мужчин — на дистанции вдвое длиннее. Отметим локальные успехи двух представительниц нашей страны: Софья Просвирнова и Елена Серегина квалифицировались в четвертьфинал. У представителей сильного пола выбыл из соревнований Денис Айрапетян, получивший дисквалификацию в своём забеге. Не вышел дальше и Семён Елистратов.

Женские прыжки на лыжах с трамплина

Выделим и наших прыгуний на лыжах с трамплина. За медали они бороться вряд ли могли, однако и без этого показали высочайшие результаты. Так, Ирина Аввакумова заняла 7-е место, а Ирма Мякиня — десятое. Для российских прыжков с трамплина — более чем приличный результат!

Женский хоккей

После разгромной победы над Швейцарией у нашей команды был куда более серьёзный соперник — команда США. К слову, именно американки — действующие чемпионы Олимпиады. Статус звёздно-полосатых был заметен с первых секунд игры. Увы, но навязать борьбу наша команда смогла лишь в первых двух периодах. А вот в финальном отрезке американки были просто на голову сильнее нас.

Медальный зачёт после первого дня Олимпиады в Пекине. Фото © LIFE