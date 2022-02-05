Неспортивное питание: Как российскую биатлонистку Васнецову морили голодом на Олимпиаде в Пекине К счастью, катастрофическая ситуация разрешилась в течение дня, а спортсменке изменили её рацион питания 4 февраля, 21:40 Валерия Васнецова. Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Рамиль Ситдиков / РИА "Новости" / POOL

Пока для одних Олимпиада в Пекине становится грандиозным праздником, другие со слезами на глазах наблюдают за всем этим со стороны. Виной тому коронавирус, который не щадит никого и нигде, в том числе и спортсменов. Одной из таких стала российская биатлонистка Валерия Васнецова, которая кроме ковида столкнулась с ещё одной очень серьёзной проблемой.

"Я плачу каждый день"

Васнецова ехала в Пекин на свою первую Олимпиаду. В мечтах были медали и большие успехи, да или просто хотя бы выступление на главном старте четырёхлетия. В свой первый сезон талантливая биатлонистка сумела пробиться на Игры, причём сделала это очень даже спокойно. Однако после приезда в Пекин случилось несчастье — положительный тест на коронавирус.

Примечателен тот факт, что Васнецова стала одной из тех, кто не успел улететь с основной частью команды из-за ошибки в оформлении документов. Вместе с ней в Москве остались Ирина Казакевич и старший тренер женской сборной Михаил Шашилов. Они приехали в Пекин немногим позже, но сразу после прилёта Васнецова отправилась на изоляцию.

Спустя несколько дней она разорвала соцсети и все российские СМИ, просто показав, чем её кормят. Взглянуть на такой "ужин" без слёз очень даже непросто, а особенно на эмоциональное послание нашей биатлонистки.

— Этим меня кормят на завтрак, обед и ужин уже пять дней. Я очень сильно похудела, и у меня торчат кости. Другую еду не дают, про результаты тестов ничего не говорят. Я целый день только сплю, так как у меня нет сил теперь даже встать с кровати, потому что за день я съедаю три таких горсти макарон, так как остальную еду есть невозможно. <...> У меня болит желудок, я очень бледна, и у меня огромные чёрные круги под глазами. Я хочу, чтобы всё это закончилось. Я плачу каждый день. Я очень сильно устала, — написала Васнецова.

Из более-менее понятного на этой фотографии — разве что макароны и какое-то блюдо из птицы. К слову, наесться этим даже не спортсмену будет очень непросто, если не сказать честно, нереально. Позднее Васнецова добавила масла в огонь, написав, что таким образом кормят именно спортсменов.

Ужин биатлонистки Валерии Васнецовой на Олимпиаде в Пекине, на который она пожаловалась. Скриншот © Instagram / vasnetsova.lera

— У спортсменов висит ободранный листок, на котором всё это указано, а у других людей, причастных к Олимпиаде (персонал, корреспонденты), висит пластиковая карточка со всеми данными. Так вот, у кого на двери висит эта карточка, приносят нормальную еду, а спортсменам — этот ужас, — написала Васнецова.

Изменили рацион за день

Разумеется, что ситуация не могла пройти незамеченной. Так, в СБР сразу же начали прилагать все усилия, какие только можно, чтобы решить эту проблему. Если копать глубже, то сразу понятно, что переживания нашей делегации и биатлонной федерации связаны не только с тем, что сейчас происходит со спортсменкой, но и будущим состоянием Васнецовой. Олимпиада закончится, а Кубок мира и дальнейшую жизнь нужно продолжать, и с учётом таких последствий восстановление могло очень сильно осложниться.

Изменённый ужин на Олимпиаде. Фото © Telegram / "Только биатлон. Ничего личного"

В итоге буквально в течение дня вопрос удалось решить. Уж не знаем, будет ли теперь всегда так, но обновлённый рацион впечатляет куда больше.

"За Леру Васнецову продолжаем переживать, но меню разнообразить удалось. Сегодняшним ужином она вполне довольна", — написал пресс-атташе Союза биатлонистов России Сергей Аверьянов.

Важно отметить, что такие условия — именно в ковидном отеле. В остальной деревне спортсмены довольны тем, как их кормят. Член сборной России по шорт-треку Денис Айрапетян ещё за несколько дней до старта Игр показал всем столовую, в которой можно было увидеть огромный выбор блюд. Однако далеко не всем нравится, как их кормят.

— Я хочу нормальной еды. Соленья, котлетки, пюрешку… Хочу сырнички на завтрак, обед и ужин. Много свежих овощей, оливьеху, сало на хлебушек бородинский. Хочу борщ, бо-о-орщ, — написала лыжница Юлия Ступак.

Сейчас не может не радовать то, насколько оперативно организаторы Олимпиады сумели исправить неприятную ситуацию с Васнецовой. Будем надеяться, что Валерия сможет быстро восстановиться, а никаких следов карантина вскоре и не будет видно.

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