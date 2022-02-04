Праздник спорта: Олимпийские игры в Пекине начались, хотя их легче было отменить Сам факт того, что соревнования пройдут, — большой подарок и достижение, ведь Китай столкнулся с целой горой проблем 4 февраля, 12:16 Фото © Getty Images

XXIV зимние Олимпийские игры в Пекине официально начинаются! Все заряжены и заняли свои места: спортсмены готовятся к стартам, журналисты пишут интервью и материалы, а болельщики расположились перед своими экранами. Праздник спорта обещает получиться на славу! Хотя стоит признаться, что эту Олимпиаду было легче отменить, чем провести её.

Бойкот Запада и "омикрон"

Задолго до старта Олимпиады разгорелся её первый скандал. Страны Запада дружно, следом за США, объявили Играм в Пекине дипломатический бойкот. Спустя два месяца после него становится понятно, что это скорее была какая-то странная акция, нежели попытка повлиять на проведение Олимпиады. Однако подавалось всё крайне серьёзно.

— Учитывая проводимый КНР геноцид в Синьцзяне и другие нарушения прав человека, администрация Байдена не будет отправлять дипломатическую или официальную делегацию на зимнюю пекинскую Олимпиаду и Паралимпиаду 2022 года, — заявила представитель Белого дома Джен Псаки.

Попытка смешать спорт и политику закончилась... ничем. Ровно тем, что представители американской администрации не поехали в Китай. Впрочем, они с таким же успехом могли сослаться на коронавирус и также не лететь в Поднебесную. Зато с большим удовольствием на Игры в Пекине приехал Владимир Путин. Российский лидер уже давно дал понять, что церемонию открытия он посетит, — никаких проблем.

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин (слева направо). Фото © ТАСС / Алексей Дружинин / Пресс-служба Президента РФ

Впрочем, совсем бесследной история с бойкотом не была. Понятно, что сильнее всего она била по имиджу МОК и всего олимпийского движения. Казалось, что со времён бойкота Игр 1980 года или же Олимпиады-1984 прошло настолько много лет, что уже все забыли про такой шаг. Оказалось, что нет. Ещё и термин для всего этого подобрали крайне любопытный — "дипломатический бойкот".

— Это (бойкот Олимпиады в Пекине. — Прим. Лайфа) решение неприемлемое и ошибочное. Я разговаривал уже давненько с одним из бывших президентов США, и он мне сказал: "Блокада Олимпиад в Москве и Лос-Анджелесе были ошибкой со стороны Штатов". Они продолжают наступать на те же грабли. Чем это вызвано? Попытками сдержать развитие Китая. Никаких других мотивов быть не может. Спорт, как и искусство, должен объединять людей. И когда спорт лишают основной ценности, наносится ущерб всему международному сообществу. Это последние, небольшие варианты развития отношений между странами. Это ошибка, — заявил президент России Владимир Путин.

Но если бойкот — история политическая, то вот коронавирус и разгул штамма "омикрон" — совсем иное дело. Ковид за два года отменил и перенёс столько соревнований, что невозможно сосчитать. Тем не менее организаторы Олимпиады в Пекине приложили много усилий, чтобы Игры состоялись. Условия жёсткого "пузыря", серьёзные ограничения, ежедневные тесты — всё для того, чтобы Олимпиада стала праздником спорта.

Правда, целый комплекс мер не спасает от того, что спортсмены, приехавшие в Китай, всё равно подхватывают коронавирус. Так случилось и с нашей биатлонисткой Валерией Васнецовой, и с хоккеистками сборной России, и с рядом других атлетов из разных стран. А кто-то и вовсе до Пекина не долетел.

Фото © ТАСС / Roman Vondrous / CTK via ZUMA Press

Однако важно понять, что отмена или перенос Олимпиады — шаг крайне серьёзный и очень дорогой с финансовой точки зрения. Разумеется, что после переноса на год Игр в Токио МОК не мог ещё раз пойти на подобное. Процесс этот слишком долгий и сложный. Хочется верить, что ковид обойдёт стороной спортсменов, которые много лет готовились к этой Олимпиаде.

Условия и организация

Разумеется, что немало внимания уделяется и условиям пребывания спортсменов на Олимпиаде. В целом они всем довольны, кроме одного — питания. К примеру, лыжница Юлия Ступак призналась, что соскучилась по традиционным блюдам, привычным для жителей нашей страны.

Представители СМИ в столовой главного пресс-центра. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

— Я хочу нормальной еды. Соленья, котлетки, пюрешку… Хочу сырнички на завтрак, обед и ужин. Много свежих овощей, оливьеху, сало на хлебушек бородинский. Хочу борщ, бо-о-орщ, — написала Ступак.

Куда тяжелее Валерии Васнецовой. Она слегла с ковидом и находится в отдельном отеле, куда не пускают представителей нашей команды. О том, какое там питание, говорить ничего не хочется, просто вот вам цитата самой биатлонистки.

— Этим меня кормят на завтрак, обед и ужин уже пять дней. Я очень сильно похудела, и у меня торчат кости. Другую еду не дают, про результаты тестов ничего не говорят. Я целый день только сплю, так как у меня нет сил теперь даже встать с кровати, потому что за день я съедаю три таких горсти макарон, так как остальную еду есть невозможно. <...> У меня болит желудок, я очень бледна, и у меня огромные чёрные круги под глазами. Я хочу, чтобы всё это закончилось. Я плачу каждый день. Я очень сильно устала, — написала Васнецова в своём инстаграме.

Проблемы возникли не только с питанием, но и с холодом в номерах в горном кластере. Ночами там температура опускается ниже 20 градусов плюс задувает достаточно приличный ветер. Потому находиться в номерах становится достаточно прохладно. Выход из ситуации нашёлся следующий: спортсменам предоставили обогреватели.

В целом же ковидная атмосфера скорее нагнетает и давит на спортсменов. Постоянные тесты и рекомендация избегать контактов. Даже со своими. Глядя на всё это, понимаешь, что Олимпиаду, возможно, стоило и правда отменить. Однако будет ли дальше лучше? Чего ждать? "Пузырь" на таких соревнованиях стал обыденностью, и в Токио эта система прекрасно себя показала.

Но будем честны, а Олимпиаду мы ждали. Её отмена стала бы настоящей катастрофой для миллиардов фанатов спорта по всему миру. Главное, что она началась и ближайшие две недели будут наполнены самыми яркими эмоциями и серьёзными переживаниями всей Земли.

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