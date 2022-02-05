Старт Большунова и Валиевой: Расписание второго дня Олимпиады в Пекине

Олимпиада в Пекине стремительно набирает обороты. После достаточно неплохого первого дня на смену ему приходит второй. Интересное дело, но 6 февраля из нашей сборной своё выступление на Играх начнут две, возможно главные, её звезды.

Фигурное катание. Командный турнир

Всё внимание любителей фигурного катания будет приковано к одной персоне — Камиле Валиевой. Рекордсменка мира и главный фаворит пекинских стартов начинает свою первую Олимпиаду с короткой программы в командных соревнованиях. Ситуация такова, что Валиевой нужно брать максимум, а всей команде догонять сборную США.

Фото © ТАСС / Шарифулин Валерий

Но если Валиеву ждёт короткая программа, то Марк Кондратюк покажет миру уже произвольную. В первый день командного турнира он был просто великолепен и стал третьим. Теперь ему нужно откатать не хуже, а то и гораздо лучше. Внимание к нему с учётом победы на чемпионате Европы повышенное. Соревнования начнутся в 4:30 по московскому времени, а в прямом эфире их покажет телеканал "Россия-1".

Лыжные гонки. Мужской скиатлон

Фото © ТАСС / EPA / GIAN EHRENZELLER

После серебра Натальи Непряевой внимание к нашим лыжникам более чем повышенное. Главная звёздочка женской команды сумела выстрелить в первый день. Слово за мужчинами, где мы внимательно будем следить за Александром Большуновым. Двукратный обладатель Кубка мира начинает очередной раунд противостояния с Йоханнесом Клебо.

Но не Большуновым единым. На старт у наших также выйдут Алексей Червоткин, Артём Мальцев и Денис Спицов. Впереди скиатлон на 30 километров, первые 15 из которых предстоит преодолеть классикой, вторые — коньковым ходом. Посмотрим, смогут ли россияне взять ещё одну медаль в лыжах. Старт в 10:00, а в прямом эфире его покажет "Матч ТВ".

Конькобежный спорт. Мужчины, 5000 метров

Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Определённые надежды на медали могут быть у нас и здесь. Руслан Захаров и Александр Румянцев провели очень даже неплохой сезон в Кубке мира и могут лихо показать себя на Олимпиаде. Показать себя во всей красе может и Сергей Трофимов, который на предолимпийском ЧМ брал бронзу.

Главный фаворит — Нильс ван дер Пул из Швеции, который и был лучшим в этом сезоне Кубка мира. Однако внимание болельщикам стоит приковать к фигуре легендарного Свена Крамера из Нидерландов. На трёх последних Олимпиадах именно он брал золото на 5000 метров. Сможет ли он повторить свой успех? Следим за событиями в мире конькобежного спорта начиная с 11:30.

Фристайл. Женский могул

А что, а вдруг? В женском фристайле в дисциплине могул у нас уже есть одна представительница в финале. Речь об Анастасии Смирновой, которая первой среди всех россиян начала соревнования на Олимпиаде в Пекине. Компанию ей составить могут ещё три представительницы РФ — Полина Чудинова, Анастасия Первушина и Виктория Лазаренко. Начало соревнований в 13:00.

Санный спорт. Мужчины

Будем честны, а надежд на награды после первого дня у наших болельщиков нет. Роман Репилов, Семён Павличенко и Александр Горбацевич выступили не очень удачно в первых двух попытках. Тем не менее хочется верить в яркие и хорошие финальные заезды от россиян. Следим за третьей и четвёртой попыткой с 14:30.