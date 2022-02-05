Есть первая медаль России: Лыжница Непряева взяла серебро в скиатлоне на Олимпиаде в Пекине
Победу одержала главный фаворит соревнований — норвежка Тереза Йохауг, которая вернулась в спорт после дисквалификации.
Наталья Непряева. Фото © ТАСС / Maxim Thore / Bildbyran via ZUMA Press
Российская лыжница Наталья Непряева стала второй в первой гонке Олимпийских игр в Пекине — скиатлоне на 15 километров.
Победительницей стала Тереза Йохауг из Норвегии, которая сумела взять золото и привезти соперницам большой отрыв. Следом за Непряевой к финишу приехала австрийка Тереза Штадлобер, которая до последнего боролась за серебро с россиянкой.
Добавим, что Непряева принесла первую медаль сборной России в первый же день Олимпиады.
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