Есть первая медаль России: Лыжница Непряева взяла серебро в скиатлоне на Олимпиаде в Пекине

Российская лыжница Наталья Непряева стала второй в первой гонке Олимпийских игр в Пекине — скиатлоне на 15 километров.

Победительницей стала Тереза Йохауг из Норвегии, которая сумела взять золото и привезти соперницам большой отрыв. Следом за Непряевой к финишу приехала австрийка Тереза Штадлобер, которая до последнего боролась за серебро с россиянкой.