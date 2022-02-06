Фигурист Кондратюк стал вторым в произвольной программе командного турнира на ОИ в Пекине

Российский фигурист Марк Кондратюк занял второе место в произвольной программе командного турнира на зимних Олимпийских играх в Пекине. Он набрал 181,65 балла и принёс девять очков в копилку национальной команды.

Победил же в произвольной программе японец Юма Кагияма (208,94 балла и 10 очков в общий зачёт). Третье место у Винсента Чжоу из США (171,44 и 8). В турнирной таблице Россия занимает первое место (45 очков). Далее идут США (42), Япония (39), Канада (30) и Китай (29).