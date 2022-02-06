Фигурист Кондратюк стал вторым в произвольной программе командного турнира на ОИ в Пекине
Ученик Светланы Соколовской опередил американца Винсента Чжоу, благодаря чему отрыв сборной России от команды США увеличился. Теперь он составляет три очка.
Марк Кондратюк © ТАСС / Валерий Шарифулин
Российский фигурист Марк Кондратюк занял второе место в произвольной программе командного турнира на зимних Олимпийских играх в Пекине. Он набрал 181,65 балла и принёс девять очков в копилку национальной команды.
Победил же в произвольной программе японец Юма Кагияма (208,94 балла и 10 очков в общий зачёт). Третье место у Винсента Чжоу из США (171,44 и 8). В турнирной таблице Россия занимает первое место (45 очков). Далее идут США (42), Япония (39), Канада (30) и Китай (29).
Соревнования в командном турнире завершатся 7 февраля. Произвольные программы откатают парные и танцевальные дуэты, а также женщины.
Напомним, короткую программу среди женщин выиграла Камила Валиева. 15-летняя спортсменка выразила надежду, что своим прокатом смогла передать частичку души судьям, зрителям и тренерам. При этом она отметила, что перед выходом на лёд была очень напряжена.
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