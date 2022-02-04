Фигурист Кондратюк занял третье место в короткой программе командного турнира ОИ в Пекине

Он набрал 95,81 балла и принёс России восемь очков. На первых двух местах пока располагаются США и Япония. Следом на лёд выйдут танцевальные дуэты.