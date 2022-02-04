Фигурист Кондратюк занял третье место в короткой программе командного турнира ОИ в Пекине
Он набрал 95,81 балла и принёс России восемь очков. На первых двух местах пока располагаются США и Япония. Следом на лёд выйдут танцевальные дуэты.
Марк Кондратюк © ТАСС / Сергей Бобылев
Россиянин Марк Кондратюк занял третье место в короткой программе командного турнира по фигурному катанию на Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Он набрал 95,81 балла и принёс России восемь очков.
Первую строчку занял Нейтан Чен из США (111,71), второе место у японца Сёмы Уно (105,46). Они принесли своим странам 10 и 9 очков соответственно.
Следом на лёд выйдут танцевальные дуэты.
Ранее Лайф сообщал, что капитаном на командный турнир фигуристов выбрали Никиту Кацалапова.
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