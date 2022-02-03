Кацалапов станет капитаном сборной России по фигурному катанию в командном турнире на ОИ

Фигурист Никита Кацалапов станет капитаном сборной России во время командного турнира на Олимпиаде в Пекине. Об этом сообщает пресс-служба ФФКР.

"Я очень рад быть капитаном нашей команды. Я уверен, что каждый из нас будет выкладываться по полной. Всем нам удачи", — заявил Никита Кацалапов.

Добавим, что в состав сборной России на короткую программу попали Марк Кондратюк, Анастасия Мишина / Александр Галлямов и Виктория Синицина / Никита Кацалапов. В сообщении пресс-службы ОКР отмечается, что кандидатура у женщин-одиночниц будет названа завтра.