Кацалапов станет капитаном сборной России по фигурному катанию в командном турнире на ОИ
Игры в столице Поднебесной стартуют 4 февраля, а всего на них разыграют 109 комплектов наград.
Никита Кацалапов. Фото © ТАСС/Олег Бухарев
Фигурист Никита Кацалапов станет капитаном сборной России во время командного турнира на Олимпиаде в Пекине. Об этом сообщает пресс-служба ФФКР.
"Я очень рад быть капитаном нашей команды. Я уверен, что каждый из нас будет выкладываться по полной. Всем нам удачи", — заявил Никита Кацалапов.
Добавим, что в состав сборной России на короткую программу попали Марк Кондратюк, Анастасия Мишина / Александр Галлямов и Виктория Синицина / Никита Кацалапов. В сообщении пресс-службы ОКР отмечается, что кандидатура у женщин-одиночниц будет названа завтра.
Напомним, что Олимпиада в Пекине состоится с 4 по 20 февраля. На ней будет разыграно 109 комплектов медалей. В окончательный состав нашей команды попало 212 спортсменов. По словам главы ОКР Станислава Позднякова, сборная России может завоевать на Олимпиаде 30 наград и побороться за место в тройке общекомандного зачёта.
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