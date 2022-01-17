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Глава ОКР рассказал, сколько медалей могут завоевать россияне на Олимпиаде в Пекине

Всего на Играх, которые пройдут с 4 по 20 февраля, будет разыграно 109 комплектов наград.

17 января, 11:11
<p>Фото © ТАСС / SIPA Asia via ZUMA Press Wire</p>

Фото © ТАСС / SIPA Asia via ZUMA Press Wire

Спортсменам сборной России по силам взять около 30 медалей и бороться за место в тройке общекомандного зачёта на Олимпиаде в Пекине. Об этом на пресс-конференции заявил глава ОКР Станислав Поздняков.

"Мы готовы бороться за 30 медалей, у нас очень хорошая сборная, готовы бороться за место в тройке", — заявил Поздняков.

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Добавим, что Олимпиада в Пекине состоится с 4 по 20 февраля. Всего на ней будет разыграно 109 комплектов медалей.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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