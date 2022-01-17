Глава ОКР рассказал, сколько медалей могут завоевать россияне на Олимпиаде в Пекине
Всего на Играх, которые пройдут с 4 по 20 февраля, будет разыграно 109 комплектов наград.
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Спортсменам сборной России по силам взять около 30 медалей и бороться за место в тройке общекомандного зачёта на Олимпиаде в Пекине. Об этом на пресс-конференции заявил глава ОКР Станислав Поздняков.
"Мы готовы бороться за 30 медалей, у нас очень хорошая сборная, готовы бороться за место в тройке", — заявил Поздняков.
Добавим, что Олимпиада в Пекине состоится с 4 по 20 февраля. Всего на ней будет разыграно 109 комплектов медалей.
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