Глава ОКР рассказал, сколько медалей могут завоевать россияне на Олимпиаде в Пекине

Спортсменам сборной России по силам взять около 30 медалей и бороться за место в тройке общекомандного зачёта на Олимпиаде в Пекине. Об этом на пресс-конференции заявил глава ОКР Станислав Поздняков.

"Мы готовы бороться за 30 медалей, у нас очень хорошая сборная, готовы бороться за место в тройке", — заявил Поздняков.