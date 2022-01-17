Сборная России по биатлону 26 января вылетит в Пекин для участия в Олимпиаде

Российские биатлонисты отправятся на Олимпиаду в Пекин 26 января. Об этом в ходе пресс-конференции заявил глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров.

"26 января мы вылетаем в Пекин, чтобы к 5 февраля полноценно акклиматизироваться" , — цитирует Майгурова РИА "Новости" .

Кроме того, в ходе пресс-конференции был официально объявлен состав сборной России. У мужчин в него вошли Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Даниил Серохвостов, Карим Халили, Максим Цветков. У женщин — Кристина Резцова, Ульяна Нигматуллина, Светлана Миронова, Ирина Казакевич, Валерия Васнецова. Запасными будут Антон Бабиков, Александр Поварницын, Анастасия Шевченко и Евгения Буртасова.