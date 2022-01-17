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Сборная России по биатлону 26 января вылетит в Пекин для участия в Олимпиаде

Первые награды стреляющие лыжники разыграют 5 февраля, когда определят сильнейших в смешанной эстафете.

17 января, 10:58
<p>Фото © ТАСС/EPA/CHRISTIAN BRUNA</p>

Фото © ТАСС/EPA/CHRISTIAN BRUNA

Российские биатлонисты отправятся на Олимпиаду в Пекин 26 января. Об этом в ходе пресс-конференции заявил глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров.

"26 января мы вылетаем в Пекин, чтобы к 5 февраля полноценно акклиматизироваться", — цитирует Майгурова РИА "Новости".

Назван состав сборной России по биатлону на Олимпиаду в Пекин

Назван состав сборной России по биатлону на Олимпиаду в Пекин

Кроме того, в ходе пресс-конференции был официально объявлен состав сборной России. У мужчин в него вошли Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Даниил Серохвостов, Карим Халили, Максим Цветков. У женщин — Кристина Резцова, Ульяна Нигматуллина, Светлана Миронова, Ирина Казакевич, Валерия Васнецова. Запасными будут Антон Бабиков, Александр Поварницын, Анастасия Шевченко и Евгения Буртасова.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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