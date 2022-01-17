Назван состав сборной России по биатлону на Олимпиаду в Пекин

Портал Metaraitings опубликовал состав сборной России по биатлону на Олимпийские игры в Пекине, которые стартуют 4 февраля.

Кроме того, в список попал Антон Бабиков в качестве запасного. При этом решение по нему будет приниматься по итогам этапа Кубка мира в итальянском Антхольце.