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Назван состав сборной России по биатлону на Олимпиаду в Пекин

Решение по одному из спортсменов будет принято по итогам этапа Кубка мира в Антхольце.

17 января, 09:35

Эдуард Латыпов и Александр Логинов. Фото © ТАСС / AP / Darko Bandic

Портал Metaraitings опубликовал состав сборной России по биатлону на Олимпийские игры в Пекине, которые стартуют 4 февраля.

Состав сборной России по биатлону на Олимпиаду в Пекине:

  • мужчины: Эдуард Латыпов, Александр Логинов, Даниил Серохвостов, Максим Цветков, Карим Халили;
  • женщины: Кристина Резцова, Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина, Ирина Казакевич, Валерия Васнецова.
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Кроме того, в список попал Антон Бабиков в качестве запасного. При этом решение по нему будет приниматься по итогам этапа Кубка мира в итальянском Антхольце.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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