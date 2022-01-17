Назван состав сборной России по биатлону на Олимпиаду в Пекин
Решение по одному из спортсменов будет принято по итогам этапа Кубка мира в Антхольце.
Эдуард Латыпов и Александр Логинов. Фото © ТАСС / AP / Darko Bandic
Портал Metaraitings опубликовал состав сборной России по биатлону на Олимпийские игры в Пекине, которые стартуют 4 февраля.
Состав сборной России по биатлону на Олимпиаду в Пекине:
- мужчины: Эдуард Латыпов, Александр Логинов, Даниил Серохвостов, Максим Цветков, Карим Халили;
- женщины: Кристина Резцова, Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина, Ирина Казакевич, Валерия Васнецова.
Кроме того, в список попал Антон Бабиков в качестве запасного. При этом решение по нему будет приниматься по итогам этапа Кубка мира в итальянском Антхольце.
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