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Биатлонист Логинов взял серебро в гонке преследования на Кубке мира

Наш спортсмен сумел отыграть сразу 30 позиций, уступив победителю менее 10 секунд.

16 января, 14:32

Фото © ТАСС / EPA / RONALD WITTEK

Российский биатлонист Александр Логинов завоевал серебро в гонке преследования на этапе Кубка мира в Рупольдинге.

Один из лидеров нашей команды сумел отыграть сразу 30 позиций и прорвался на пьедестал почёта. Победу одержал француз Кантен Фийон Майе, выигравший у россиянина менее 10 секунд. Замкнул тройку лидеров белорус Антон Смольский.

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Помимо Логинова в десятку лучших пробился Максим Цветков, ставший девятым. На 17-м месте финишировал Даниил Серохвостов, на 30-м — Карим Халили, Александр Поварницын — на 41-м.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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