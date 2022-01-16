Биатлонист Логинов взял серебро в гонке преследования на Кубке мира
Наш спортсмен сумел отыграть сразу 30 позиций, уступив победителю менее 10 секунд.
Фото © ТАСС / EPA / RONALD WITTEK
Российский биатлонист Александр Логинов завоевал серебро в гонке преследования на этапе Кубка мира в Рупольдинге.
Один из лидеров нашей команды сумел отыграть сразу 30 позиций и прорвался на пьедестал почёта. Победу одержал француз Кантен Фийон Майе, выигравший у россиянина менее 10 секунд. Замкнул тройку лидеров белорус Антон Смольский.
Помимо Логинова в десятку лучших пробился Максим Цветков, ставший девятым. На 17-м месте финишировал Даниил Серохвостов, на 30-м — Карим Халили, Александр Поварницын — на 41-м.
Комментариев: 0