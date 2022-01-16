Биатлонист Логинов взял серебро в гонке преследования на Кубке мира

Российский биатлонист Александр Логинов завоевал серебро в гонке преследования на этапе Кубка мира в Рупольдинге.

Один из лидеров нашей команды сумел отыграть сразу 30 позиций и прорвался на пьедестал почёта. Победу одержал француз Кантен Фийон Майе, выигравший у россиянина менее 10 секунд. Замкнул тройку лидеров белорус Антон Смольский.