Биатлонистка Казакевич стала 14-й в гонке преследования на Кубке мира в Германии
Лидер нашей сборной Кристина Резцова не сумела продемонстрировать хорошую стрельбу, завершив гонку в четвёртом десятке.
Фото © ТАСС / Сергей Бобылев
Россиянка Ирина Казакевич финишировала 14-й в гонке преследования на этапе Кубка мира по биатлону в немецком Рупольдинге.
Стартовавшая 35-й Казакевич сумела неплохо проявить себя на огневом рубеже, допустив лишь один промах. Как итог, она отыграла 21 позицию. Остальные представительницы нашей страны не сумели попасть в топ-20: Ульяна Нигматуллина — 25-я, Валерия Васнецова — 29-я, Кристина Резцова показала худшую стрельбу в гонке и финишировала 36-й, Анастасия Шевченко завершила гонку 41-й.
Победительницей стала норвежка Марте Олсбю-Ройселанн. Следом за ней финишировали сёстры Эльвира и Ханна Оберг из Швеции. Отметим, что Ройселанн сумела на всех огневых рубежах закрыть пять мишеней из пяти и продолжила лидировать в общем зачёте Кубка мира.
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