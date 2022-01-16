Биатлонистка Казакевич стала 14-й в гонке преследования на Кубке мира в Германии

Россиянка Ирина Казакевич финишировала 14-й в гонке преследования на этапе Кубка мира по биатлону в немецком Рупольдинге.

Стартовавшая 35-й Казакевич сумела неплохо проявить себя на огневом рубеже, допустив лишь один промах. Как итог, она отыграла 21 позицию. Остальные представительницы нашей страны не сумели попасть в топ-20: Ульяна Нигматуллина — 25-я, Валерия Васнецова — 29-я, Кристина Резцова показала худшую стрельбу в гонке и финишировала 36-й, Анастасия Шевченко завершила гонку 41-й.