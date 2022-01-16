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Биатлонистка Казакевич стала 14-й в гонке преследования на Кубке мира в Германии

Лидер нашей сборной Кристина Резцова не сумела продемонстрировать хорошую стрельбу, завершив гонку в четвёртом десятке.

16 января, 12:21

Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Россиянка Ирина Казакевич финишировала 14-й в гонке преследования на этапе Кубка мира по биатлону в немецком Рупольдинге.

Стартовавшая 35-й Казакевич сумела неплохо проявить себя на огневом рубеже, допустив лишь один промах. Как итог, она отыграла 21 позицию. Остальные представительницы нашей страны не сумели попасть в топ-20: Ульяна Нигматуллина — 25-я, Валерия Васнецова — 29-я, Кристина Резцова показала худшую стрельбу в гонке и финишировала 36-й, Анастасия Шевченко завершила гонку 41-й.

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Победительницей стала норвежка Марте Олсбю-Ройселанн. Следом за ней финишировали сёстры Эльвира и Ханна Оберг из Швеции. Отметим, что Ройселанн сумела на всех огневых рубежах закрыть пять мишеней из пяти и продолжила лидировать в общем зачёте Кубка мира.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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